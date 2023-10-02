-وفد إيطالي رفيع المستوى في أكبر معرض تجاري للنفط والغاز في العالم

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعد إيطاليا ثاني أكبر دولة مصنّعة في الاتحاد الأوروبي، بينما تحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مستوى الصادرات. ويتنامى الطلب في دولة الإمارت العربية المتحدة للحصول على تقنيات النفط والغاز الإيطالية، بحيث تجاوزت وارداتها للدولة في هذا المجال حاجز 158 مليون يورو عام 2022، ما يعكس مستوى عال من النمو بنسبة 10.5٪. ومن المثير للاهتمام أن النصف الأول من عام 2023، شهد ارتفاعاً في هذه القيمة بما يزيد عن 87 مليون يورو، ما يعزز مكانة إيطاليا كثاني أكبر مزود عالمي في هذا السوق المزدهر.

وستتجلى معالم هذه الإنجازات في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)، حيث يتم تمثيل إيطاليا عبر ما يزيد عن 115 جهة عارضة، وذلك تحت إشراف وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. وسيشهد الجناح الرسمي تسليط الضوء على قدرات 28 شركة إيطالية رائدة في هذا المجال، تأكيداً على مكانة إيطاليا الفريدة في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.

وتتجلى القدرات والمهارات الإيطالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث يتم استعراض مجموعة فريدة من المنتجات المتطورة، ومن ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة.

وتتألق الجهات العارضة في الجناح الإيطالي بمعرض أديبك 2023، مستشرفة مستقبل مشهد الطاقة المتطور. وتحافظ إيطاليا على التزامها بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي.

وتؤكد مكانة إيطاليا المتميزة في مجال التصنيع والتصدير، تفانيها في مجال الاستدامة والابتكار. وتعد الشركات الإيطالية رائدة في مجال الاستثمار بفرص الطاقة الجديدة، مع التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً، والتحول نحو مجالات الطاقة العالمية المتطورة.

ويعد أديبك 2023 بمثابة منصة مهمة لقادة القطاع، يمنحهم مجموعة من الفرص والإمكانات لاستعراض مهاراتهم التكنولوجية في دولة الإمارات، والتي تستضيف مؤتمر COP28، مع الحرص على إحداث تغيير إيجابي هادف في قطاع الطاقة.

وتعليقاً على المشاركة في فعاليات معرض أديبك، قال سعادة لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدني الإعلان عن مشاركة إيطاليا في معرض أديبك 2023، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات. وتتطلع المؤسسات الإيطالية للاستفادة من فعاليات مؤتمر COP28، عبر المساهمة بتوفير أحدث التقنيات والخبرات من المستوى العالمي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو العالم. وتعتبر الشركات الإيطالية رائدة في الحد من الكربون الناجم عن عمليات إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات".

من جهته، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: "تتجسد متانة العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة في قطاعي النفط والغاز، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون الثنائي في العقود المقبلة. وتحرص إيطاليا على دفع الابتكار في قطاع الطاقة، وذلك عبر تخصيص حوالي 3.6 مليار يورو من خطة التعافي الوطنية لتعزيز سلاسل إمدادات توليد الطاقة. وتدرك الجمهورية الإيطالية أهمية الدور المحوري للغاز في إدارة انتقال الطاقة، ما دفعها لتركيز استثماراتها في مجالات البحث والتطوير، مع التركيز على الطاقات المتجددة، واعتماد الهيدروجين، واستشراف مستقبل خال من الانبعاثات، للحفاظ على ريادتها عبر قطاعات الطاقة المتعددة. وتمثل الاستدامة بنداً رئيسياً على جدول أعمال إيطاليا وشركاتها، مع الالتزام بشعار "إيطاليا المستدامة"، تماشياً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28".

وقال ماركو فيرارا، المدير الإداري في Federtec: "تتشرف الجمعية الإيطالية لتقنيات ومكونات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية بتمثيل الشركات الإيطالية في أديبك 2023. ويوفر هذا الحدث فرصة رائعة لتمكين مؤسساتنا من تأسيس علاقات تجارية جديدة واستعراض منتجاتها وتقنياتها المتطورة، ودعم المنتجات التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا"، لاسيما في هذا القطاع الصناعي الحيوي".

وعلق برونو فييرو، نائب الرئيس في ANIMA، قائلاً: "تتعاون ANIMA Confindustria مع وكالة التجارة الإيطالية في أديبك منذ سنوات طويلة، بصفتها ممثلة لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال إمدادات قطاع النفط والغاز الإيطالية. ويستمر هذا المعرض في تأكيد أهميته العالمية في قطاعي النفط والغاز ومجال تحول الطاقة، باعتباره منصة فريدة لعرض الابتكارات والحلول التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا" لمواجهة التحديات في مجال تحول الطاقة. ونؤكد بحضورنا هذا العام على إرثنا المتمثل في ضمان استمرارية العمل من أجل مستقبل أكثر استدامة".

وأضافت ماريا روزاريا فراغاسو، رئيسة الشؤون الدولية في ANIE Federazione، الاتحاد الإيطالي للشركات الكهروتقنية والإلكترونية: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة استراتيجية كشريك اقتصادي لسلاسل إمدادت النفط والغاز في إيطاليا. وشهدت السنوات الأخيرة، نمواً مستمراً في المبادلات التجارية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة. وتجاوزت صادرات الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية من الشركات الأعضاء في ANIE 400 مليون يورو عام 2022. ويعد أديبك بمثابة منصة محورية للشركات الإيطالية، حيث يوفر فرصاً متنوعة لتعزيز العلاقات التجارية القائمة، مع القدرة على استكشاف أسواق جديدة. ويؤدي تنامي الوعي البيئي، إلى جذب الاستثمارات لتبني الطاقة المتجددة والاعتماد على التقنيات الأكثر استدامة، حتى في قطاع النفط والغاز. وفي سياق التحول الوشيك في مجال الطاقة، يبرز أديبك كمنتدى مهم للمناقشات حول التقنيات المتطورة التي تسهم في استشراف مستقبل أكثر استدامة".

" يتم تنظيم الجناح الإيطالي في أديبك 2022 بالتعاون بين وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الخارجية والجمعيات الرائدة على مستوى القطاع. ويستند هذا الجهد الجماعي إلى شراكات استراتيجية مع منظمات رائدة مثل ANIE (الاتحاد الوطني للشركات الكهروتقنية والإلكترونية)، وANIMA(اتحاد الجمعيات الإيطالية للصناعات الميكانيكية والهندسية)، و FEDERTEC (الرابطة الإيطالية لتقنيات ومكونات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية).

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