تفوقت على 20 جهة عالمية

أحمد محبوب مصبح: الجائزة تدعم تقدم دبي على مؤشرات التنافسية

دبي: كللت جمارك دبي جهودها المتواصلة في الابتكار بحصولها على المركز الأول في جائزة الابتكار العالمية للجمارك لعام 2023 فئة المسار الأول: الحلول الابتكارية ذات القيمة العالية والتي تمنحها الشبكة الحكومية الأوروبية للممارسين الجمركيين بالتعاون مع منظمة البحوث عبر الحدود وذلك عن مشروع التجارة الالكترونية عبر الحدود، الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي ويهدف إلى تحويل دبي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية، شارك في هذه الجائزة أكثر من 20 مؤسسة جمركية من مختلف انحاء العالم مثل ألمانيا، هنغاريا وأستراليا ، حيث شهد تقييم الجائزة من قبل اللجنة المتخصصة من الخبراء الجمركيين حول العالم ، تنافساً كبيراً بين مشاريع الجهات الجمركية العالمية التي تقدم حلولاً ابتكارية رائدة لتسريع و تسهيل العمليات التجارية.

ويعكس فوز جمارك دبي بالمركز الأول دورها البارز في تسريع وتعزيز الابتكار الجمركي ومشاركته مع كافة الشركاء المحليين والعالميين ما يرسخ دور جمارك دبي كنموذج مثالي للإدارات الجمركية حول العالم، ويؤكد على موقعها القيادي العالمي وجاهزًيتها الدائمة لمواجهة التحديات بحلول مبتكرة

وتقود جمارك دبي وفي إطار خطتها الاستراتيجية التحولات في مستقبل التجارة العالمية عبر تطوير مشروع "منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود"، والذي يؤدي دوراً رئيسياً في استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الجديد عبر دعم شركات اقتصاد المستقبل، والتي من أهمها شركات التجارة الإلكترونية ووضع التسهيلات التجارية وخفض الكلفة لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي، وتعتمد المنصة على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد

وأعرب سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز النوعي العالمي، مؤكداً ان تفوق جمارك دبي على 20 جهة جمركية من مختلف الدول العالمية الكبرى وفوزها بالمركز الأول كأفضل مؤسسة ابتكارية عن مشروع التجارة الإلكترونية يدعم موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية وبخاصة مؤشرات الابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، كما أنع يرسخ مركز دبي في التجارة الإلكترونية والتحولات والقطاعات المرتبطة بها.

وأكد أن جمارك دبي تتقدم على مستوى العالم في ابتكار وتطوير خدمات ذكية تسهم في تسهيل العمليات وتعزز التجارة الخارجية لدبي، ويأتي التركيز على تعزيز الابتكار في صميم أولويات الدائرة، وذلك لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، ما أدى إلى زيادة نسبة سعادة العملاء عن خدمات الدائرة الذكية الى 98%، ويعتبر ذلك تتويجاً للاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الرقمي.

من جهته، قال الدكتور حسام جمعة، مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي، إن الاعتمادات والجوائز التي حصلت عليها الدائرة من مؤسسات عالمية مرموقة تعكس نجاحها العالمي في مجال الابتكار، ما يؤكد دور جمارك دبي في قيادة التحولات المستقبلية في القطاع التجاري. والجدير بالذكر أن فريق ابتكار الخدمات يعمل على تحفيز الابتكار وتنفيذ مبادرات ومشاريع مستقبلية تعزز العمل الجمركي على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال تسريع معاملات التجارة وخفض التكاليف وتسريع العمليات الجمركية وأِشار أن هذا الفوز يعزز الموقف الريادي لجمارك دبي على الساحة العالمية ويسهم في تحقيق أهدافها في تحسين وتطوير الخدمات المبتكرة بشكل مستمر في بيئة متسارعة التغيير.

وأطلقت جمارك دبي مشروع التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركائها من شركات التجارة الإلكترونية والشحن السريع ومتعهدي الخدمات اللوجستية (شركات النقل والإمداد) وبعض سلطات المناطق الحرة، وأكد عدد من الشركاء على دور جمارك دبي في تعزيز الأعمال وتسهيل العمليات عبر ابتكاراتها ومشاريعها النوعية، وكانت جمارك دبي قد وقعت اتفاقيتين تعاون مشترك لتزويد سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، و "دبي الجنوب" بخدمات منصة التجارة الإلكترونية ، ويتطلع الشركاء إلى استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي لإمارة دبي، حيث سيتم تحفيز كبرى شركات التجارة الإلكترونية العالمية من خلال توسيع عملياتها التجارية، بالاعتماد على الخدمات المتطورة التي توفرها المنصة ، أيضاً ستدعم الاتفاقيتين الترويج للمناطق الحرة كمناطق صالحة لإقامة شركات التجارة الإلكترونية، وزيادة تنافسية المناطق الحرة من خلال خفض تكلفة تشغيل شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية فيها ، واعتماد إجراءات موحدة ومتكاملة لتصاريح الخروج لتسهيل حركة البضائع بشكل أسرع عبر بوابات المناطق الحرة ، إلى ذلك أكدت شركة "دي إتش إل" لخدمات الشحن الدولي أن جمارك دبي تعزز من تسهيل عمليات الشحن والتوريد لشحنات التجارة الإلكترونية من خلال المنصة ، لافتة إلى ان فوز جمارك دبي بهذه الجائزة يعد نجاح لجميع الشركاء.

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