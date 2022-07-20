أعلنت بلدية دبي عن بدأ التشغيل المبدئي في العام 2023 لمشروع مركز دبي لمعالجة النفايات، الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، وذلك من خلال تشغيل عدد 2 خطوط من أصل 5 خطوط، حيث سيتم في هذه المرحلة استقبال حوالي 2,000 طن من النفايات الصلبة وإنتاج ما يقارب من 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة.

ويسهم مركز دبي لمعالجة النفايات في تحقيق خطط بلدية دبي الرامية إلى تقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقَل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة، النظيفة فضلاً عن الإسهام في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة، بما يدعم تحقيق الأهداف المُدرجة في "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، ورؤية البلدية.

وقال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "نستعد الآن للتشغيل المبدئي في مركز دبي لمعالجة النفايات للعام القادم، حيث إننا نجتاز خطوات كبير وتنافسية في إنجاز البناء والذي بلغ 75%".

وأضاف سعادته: "يمثل مركز دبي لمعالجة النفايات ركيزةً أساسية ضمن رؤية دبي لتصبح أكثر مدن العالم استدامةً، حيث يوفر حلاً بديلاً ومُستداماً لردم النفايات، ومورداً للطاقة النظيفة، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة الإمارة في مصافِ المدن التي تقود مسيرة الاستدامة عالمياً".

ومن المقرر أن تتضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمركز استقبال النفايات ليتم استخدام ضغط البخار الناجم في تحريك التوربينة البخارية، وإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولد الكهربائي المتصل بالتوربينة البخارية بما ينتج عنه ما يقارب من 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية بالمرحلة الاولى.

ويتيح الانتهاء الكامل من تنفيذ مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات بحلول العام 2024، معالجة ما يقارب 5666 طناً يومياً من النفايات الصلبة عبر 5 خطوط، ليتم تحويلها إلى طاقة تغذي شبكة الكهرباء المحلية بحوالي 200 ميغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com