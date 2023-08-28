إعلان قائمة المرشحين النهائية (02) سبتمبر

فترة تقديم الطعون على المرشحين استمرت (3) أيام

اللجنة تدعو المرشحين إلى الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات خصوصاً فيما يتعلق بالحملات الانتخابية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: انتهت- اليوم- فترة تقديم الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي2023 الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من يوم (26) حتى (28) أغسطس الجاري. حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم تلقيها أية طعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية للمرشحين.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين في يوم (25) أغسطس 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين (309) في جميع إمارات الدولة، منهم (128) من النساء. وسوف يتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم (02) سبتمبر، على أن تبدأ الحملات الانتخابية من (11) سبتمبر إلى (3) أكتوبر، وسيكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو (26) سبتمبر، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين في يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة المتعلقة بالحملات الانتخابية؛ وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

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