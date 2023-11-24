جوائز قيمة تقدمها جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد 2023

أبوظبي- تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان الشيخ زايد 2023، والذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي خلال الفترة من 17 نوفمبر الجاري وحتى 09 مارس من العام القادم 2024، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تعد الهيئة الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ انطلاقته الأولى.

وتتميز مشاركة هذا العام جناحا خاصا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي يشمل فعاليات متنوعة تستمر طيلة فترة المهرجان ضمن أجواء تفاعلية وتنافسية للمشاركين والجمهور حيث تشمل 9 مهرجانات و 21 مسابقة متنوعة بالإضافة إلى تنظيم 11 مزاد للثروة الحيوانية، وتنتظر المشاركين والجمهور جوائز وهدايا قيمة.

وتنظم الهيئة العديد من الفعاليات الداعمة لاستراتيجية الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من خلال جناح الواحة الزراعية الذي يضم منطقة للاستقبال ومجلس الواحة و معرض تعريفي للحد من الفقد والهدر الغذائي ، وركن للأطفال للتعريف بالسلامة الغذائية .

كما سيتم تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تسهم في تعريف الزوار بمعلومات عن الزراعة بأسلوب تفاعلي وشيق. وتم تخصيص منطقة للأطفال تتضمن فعاليات خاصة لهذه الفئة وتوفر ورش تعليمية للزراعة المنزلية و الزراعة الحديثة و العديد من المسابقات والجوائز. و من ضمن الفعاليات الأخرى بالواحة معرض النحل وسوق المزارعين لعرض وبيع المنتجات المحلية الطازجة من الخضروات والفاكهة وعسل النحل المحلي .

وقال بدر الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية تفتخر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد (طيب الله ثراه) منذ انطلاقته الأولى عام 2014، حيث عملت الهيئة منذ الدورة الأولى كشريك استراتيجي منذ تأسيس المهرجان بجناح الواحة الزراعية وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آلِ نهيان ، على إبراز أهم الملامح الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد من خلال تسليط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام بالمزارعين وتهيئة أفضل السبل للارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا العام في تخصيص منطقة للتعريف بالفقد والهدر الغذائي وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وصولا إلى الاستدامة والأمن الغذائي.

ولفت إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وإبراز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء، مؤكداً أن كافة الفعاليات المقامة في الواحة تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وتحرص الهيئة على توعوية وتعريف مختلف فئات المجتمع وزوار مهرجان الشيخ زايد من خلال مختلف وسائل وقنوات التواصل الحديثة والتقليدية، وتعتبر الواحة الزراعة إحدى المنصات الرئيسية لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بأسلوب تفاعلي ومبتكر وممتع.

#بياناتحكومية

- انتهى -