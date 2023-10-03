الشارقة: تتيح جمعية الناشرين الإماراتيين منبراً ثقافياً لترويج أعمال الناشرين والكتّاب الإماراتيين والعرب من أعضائها أمام شريحة واسعة من الجمهور العربي والعالمي عبر مشاركتها بأكثر من 10500 كتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 الذي يُقام تحت شعار "وجهة ملهمة" في جامعة الملك سعود في الفترة من 29 سبتمبر حتى 7 أكتوبر من العام الجاري بمشاركة واسعة من أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية.

وعبر «منصة»، المشروع الرائد الذي ابتكرته الجمعية لتعزيز حضور للكتاب الإماراتي والعربي على خارطة معارض الكتب الإقليمية والدولية، تضع الجمعية 612 عنواناً من أحدث إصدارات 54 دار نشر محلية في متناول زوار المعرض الذي يستقبل أكثر من مليون زائر سنوياً، متيحةً أمامهم فرصة الاطلاع على المشهد الثقافي في الإمارات من خلال ما أبدعه المؤلفون المحليون من نتاجات في مختلف أصناف الأدب والفكر وغيرها من الحقول المعرفية.

زيارات ولقاءات مهمة

وخلال المعرض، حظي جناح جمعية الناشرين الإماراتيين وشركة منصة للتوزيع بشرف زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، حيث تعرّف سموه على مشاريع الجمعية وعدد دور النشر المشاركة، كما إطلع سموه إلى الدور الذي تلعبه شركة منصة للتوزيع في دعم الناشر الإماراتي والإصدارات المحلية، وحرص «منصة» وجمعية الناشرين الإماراتيين على توطيد جسور التواصل الثقافية بين البلدين.

كما شهد جناح الجمعية زيارة وفد صيني برئاسة نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي بجمهورية الصين الشعبية، تشانغ جيان تشون، حيث بحث وفد الجمعية مع الوفد الصيني سبُل تعزيز العلاقات الثقافية العميقة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

رؤية استراتيجية

وأعرب عبدالله الكعبي ، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين ، عن سعادته بدعم حضور الناشر الإماراتي في هذا المعرض الذي يُعَدُّ الحدث الثقافي الأكبر على مستوى المملكة العربية السعودية، ويستقطب اهتماماً إقليمياً وعالمياً، وذلك في إطار رؤية استراتيجية ساعية نحو تعزيز استدامة صناعة النشر في دولة الإمارات وجعلها داعماً للاقتصاد الوطني، ومساهماً في مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية فيها.

وقال: "نشارك من جديد في معرض الرياض الدولي للكتاب لإتاحة الفرصة أمام الناشرين والكتّاب المحليين للاطلاع على أحدث المستجدات على ساحة النشر الدولية، ولقاء الناشرين من المنطقة العربية والعالم لتبادل الخبرات والتجارب وعقد اتفاقات في مجال تبادل حقوق النشر والترجمة، فضلاً عن ترويج مؤلفاتهم وخدماتهم وتوسيع نطاق توزيعها، وصولاً إلى دعم أعمالهم والإسهام في ازدهارها بما يحقق تطلعاتهم".

#بياناتحكومية

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