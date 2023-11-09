استعرضت هيئة مطار الشارقة الدولي ضمن مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي لعام 2023، الحدث الذي أُقيم في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر في العاصمة البريطانية لندن، عمليات التطوير التي شملت مختلف جوانب مطار الشارقة والتطورات الجديدة في مشروع التوسعة الكبيرة. كما سلّطت الضوء على معدلات النمو الإيجابية منذ بداية العام الجاري، التي تحققت بفضل جهود الهيئة المستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على حد سواء.

وتمثلت مشاركة الهيئة في المعرض تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، التي ضمّت وفداً من ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع السفر والسياحة في الإمارة. كما شاركت أيضاً وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" (SATA)، بهدف الترويج للخدمات والعروض التي توفرها على مدار العام، لا سيّما خلال موسم الشتاء، لتعزيز فرص التواصل مع الشركات العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يُعتبر معرض سوق السفر العالمي أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع السفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويجمع العديد من صناع القرار والمتخصصين لمناقشة التحديات وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف سعادته: "شكّلت هذه المشاركة فرصة قيّمة لتعزيز مكانة المطار على الساحة العالمية كوجهة سفر متميزة، وتم تسليط الضوء على الخدمات المتميزة التي يقدمها المطار، بالإضافة إلى استعراض التوسعات الجارية والمستقبلية التي ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار."

وأثناء مشاركتها في المعرض، نظمت الهيئة العديد من الاجتماعات واللقاءات مع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين، وفتح آفاق لشراكات جديدة في صناعة السفر والسياحة. كما قدمت للشركات شرحاً عن أنظمة السفر الذكي المتكاملة في المطار والتي تعتمد أحدث التقنيات لتسهيل وتسريع إجراءات السفر، بهدف تلبية متطلبات زيادة حركة المسافرين عبر المطار، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الصعود الذاتي إلى الطائرة التي تعتمد نظاماً آلياً للتحقّق من وثائق السفر.

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