ارتفاع صافي الأرباح بمستوى قياسي بنسبة 113٪ لتصل إلى 725.1 مليون درهم

من الدخل التشغيلي والذي بلغ 2.3 مليار درهم

يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقاً للموافقة الواردة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

أبرز التطورات:

 سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 113٪ على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح بلغ 725.1 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 340.4 مليون درهم في عام 2022. والذي يدل على المستوى العالي من المرونة في أعمال البنك الرئيسية والنمو الانتقائي للأعمال وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة والمحفظة الاستثمارية الفعالة وإدارة الهامش الفعالة والتحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة والإدارة الدقيقة للتكاليف. وبدعم من تحسن قدره 66.6 مليون درهم في الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بلغ إجمالي الدخل الشامل لبنك الفجيرة الوطني لهذا العام 790.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 223.8% مقارنة بمبلغ 244.1 مليون درهم في عام 2022.

 حقق بنك الفجيرة الوطني أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.6 مليار درهم بزيادة قدرها 28.1٪ مقارنة بـمبلغ 1.2 مليار درهم في عام 2022 مدعوماً بارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية وإيرادات الرسوم.

 سجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بلغ 2.3 مليار درهم بارتفاع قدره 25.8٪ عن عام 2022، مما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز التركيز على العائد على رأس المال ونهج البنك طويل المدى الذي يركز على العملاء. تشمل التطورات الرئيسية على ما يلي:

 نمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية بنسبة 39.6٪ لتصل 1.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.2 مليار درهم في عام 2022.

 ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 6.2٪ لتصل 417.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 393.3 مليون درهم في عام 2022.

 استقرت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة عند 164.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 181.4 مليون درهم في عام 2022.

 ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 20.9٪، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. وتتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات الرقمنة لزيادة تعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التطبيقات الرقمية والابتكار. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 30.6٪ مقارنة بنسبة 31.9٪ في عام 2022، مما جعلنا نتوسط معدل القطاع المصرفي منعكساً ذلك في الانضباط المستمر في التكلفة. وهذا يدعونا للمضي قدماً ومواصلة الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية ومواصلة تعزيز تجربة العملاء المستقبلية.

 حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته المتحفظة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة. مع الأخذ في الاعتبار معايير مخاطر الائتمان الجديدة والتي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 859 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بمبلغ 896 مليون درهم في عام 2022، منخفضاً بنسبة 4.1٪. وجاء صافي تكلفة الانخفاض في القيمة بعد استيعاب تأثير التدوير الكامل لاحتياطي الانخفاض في القيمة لدى البنك البالغ 168.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل نسبة 120.2٪ مقارنة بـنسبة 101.5٪ كما في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 4.9٪ مقارنة بنسبة 6.9٪ كما في 31 ديسمبر 2022.

 ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.6٪ ليصل إلى 51.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2022.

 ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 27.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.9 مليار درهم في نهاية عام 2022.

 ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 28.2٪ حيث كانت 6.3 مليار درهم بنهاية عام 2022 لتصل 8.1 مليار درهم، مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لزيادة القيمة والعائد.

 تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 1.5٪ مرتفعةً عن 0.8% في عام 2022.

 ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 7.9٪ لتصل 38.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 35.7 مليار درهم في نهاية عام 2022. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند نسبة 41.2% من إجمالي ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2022 مما وازن من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات الودائع ذات المدة المحددة.

 تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 67.4٪ (2022: 72.1٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 28.3٪ (2022: 24.9٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 11.7٪ مرتفعةً عن 5.9٪ في عام 2022.

 استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 19٪ (نسبة الشق الأول 17.8٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.2٪) مقارنة بنسبة 18.6٪ (نسبة الشق الأول 17.4٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.6٪) في نهاية عام 2022، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على النمو ومواجهة أي تحديات قد تنشأ عن تطور الاقتصاد العالمي.

 مع الأخذ بعين الاعتبار أداء عام 2023، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 15٪ (2022: 6٪) من رأس المال المدفوع على شكل توزيعات نقدية بنسبة 10٪ (2022: لا شيء) وعلى شكل أسهم منحة بنسبة 5٪ (2022: 6٪).

وقد علق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً:

"كان عام 2023 عاماً قياسياً بالنسبة لبنك الفجيرة الوطني. فقد نجح بنك الفجيرة الوطني في تحقيق أفضل أداء تشغيلي وصافي له على الإطلاق على الرغم من وجود التحديات المستمرة وحالة عدم اليقين التي تمثلها المخاطر الجيوسياسية العالمية المتزايدة والظروف الاقتصادية المعاكسة مع ارتفاع مستويات التضخم والتغير المناخي. ويعد هذا إنجازاً قياسياً يظهر بوضوح مدى قوة الأنشطة الرئيسية للبنك وجودة العمل المنجز للتعافي من فترة الجائحة التي اتسمت بالصعوبة.

لقد تم تكريمنا بعدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي وحظينا بعدد من الموافقات خلال عام 2023، مما يؤكد بشكل كبير ثقافة بنك الفجيرة الوطني المتمثلة في الخدمة الاستثنائية والشراكة مع العملاء. ويواصل مجلس الإدارة تركيزه الاستراتيجي على تحقيق عوائد مستدامة والاستفادة من الفرص المبتكرة الناشئة من المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي ستعزز المزيد من النمو في عام 2024 وما بعده.

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الإدارية وموظفينا في بنك الفجيرة الوطني على إنجازهم لهذه النتائج القياسية لعام 2023، ونقدر عملهم الدؤوب والمتفاني طوال عام كان مليئاً بالانجاز.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر عملائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر على مر السنين. ونتطلع إلى عام مقبل مكلل بالنجاح وسنستقبل عام 2024 بتفاؤل لتحقيق الأفضل".

وقد علقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلة:

" إننا فخورون للغاية بالمجموعة المتميزة من النتائج التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2023. وقد تيسر تحقيق هذا الأداء الجدير بالثناء بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتقدم المحرز عبر أسسها الرئيسية، لا سيما اقتصادها القوي وبيئتها الاستثمارية الجاذبة ومكانتها كملاذ آمن في عالم يسوده عدم اليقين.

وبدعم من بيئة أسعار الفائدة وزخم الإيرادات الناتجة عنها وميزانية عمومية قوية وكفاية رأس المال القوية والتحسن القوي في جودة الموجودات والنجاح في الاستفادة من التكنولوجيا، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني أداءً مالياً قوياً في عام 2023؛ كما أنه يعمل وفقاً لأعلى معايير ممارسات إدارة المخاطر الدولية.

ونتطلع إلى عام آخر متوج بالنجاح للمجموعة، ونحن باقون على التزامنا بدعم عملائنا والمساهمة في فئات المجتمع الواسعة التي نعمل فيها، بما في ذلك دعم الفنون والأنشطة الثقافية والبيئية المختلفة والقيام بدورنا في تقدم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم التنمية الاجتماعية".

#بياناتحكومية

ـ انتهى ـ

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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