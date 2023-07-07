أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكَّد سعادة سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، جاهزية مقر اللجنة لدعم الانتخابات، وتقديم كلِّ ما يخدم سير العملية الانتخابية بكلِّ تميُّز وسهولة، للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية في دورتها الخامسة، جاء ذلك خلال زيارته مقرَّ اللجنة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتدشين افتتاحه.

وقام القبيسي يرافقه أعضاء لجنة إمارة أبوظبي، بجولة تفقدية في أرجاء مقر اللجنة، مطلعاً على جميع الخدمات المقدَّمة والمرافق المتوافرة، التي تسهِّل مهام أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي.

كما استمع القبيسي، من خلال كادر العاملين المواطنين المدرَّبين والمؤهَّلين، لشرحٍ مفصَّلٍ عن سير العمل في المقر، وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة للناخبين والمرشَّحين، طبقاً لأعلى المعايير المهنية.

وحثَّ رئيس اللجنة، العاملين بمقر لجنة إمارة أبوظبي على بذل أقصى الجهود الممكِنة لتوفير خدمات متميِّزة لأعضاء الهيئة الانتخابية من مرشَّحين وناخبين، والحرص على إسعادهم، والارتقاء بالعملية الانتخابية، ما يسهم في استمرار مسيرة النجاحات التي حقَّقتها انتخابات أعضاء المجلس الوطني في إمارة أبوظبي، والتي تبرز بشكل عام نُضْجَ العمل البرلماني في دولة الإمارات، مشيراً إلى التطوُّر الكبير في ثقافة المشاركة السياسية لدى أبناء الوطن، وسعيهم الدائم للمساهمة في تعزيز النموذج الإماراتي في العمل البرلماني، وهو ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ويواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الشعب وتلبية تطلُّعاته.

وأشاد رئيس اللجنة بالمستوى الذي ظهرت عليه التجهيزات والاستعدادات كافة، موضحاً أنَّ مقرَّ اللجنة قد جُهِّزَ في وقتٍ سابقٍ بدقة وحرفية، لتقديم الخدمات والدعم اللازم لجميع المشاركين في الانتخابات، حيث تمَّ مباشرة العمل داخل اللجنة فورَ إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات مقارَ لجان الإمارات الخاصة بالدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023.

وتوجَّه سعادة سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات وأولياء العهود، على الدعم الكبير الذي يُقَدَّمُ لإنجاح العملية الانتخابية في دولة الإمارات، مؤكِّداً تفرُّدَ التجربة البرلمانية الإماراتية وتميُّزها بالرغم من حداثتها، ومنوِّهاً بأنها استطاعت أن تصبح نموذجاً يُحتذى به بين التجارب البرلمانية الحديثة في العالم.

يُذكَر أنَّ لجنة إمارة أبوظبي تُنَسِّقُ مع اللجنة الوطنية للانتخابات فيما يخصُّ الأمور الفنية والإدارية المتعلِّقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وتتركَّز مهامها على إشعار أعضاء الهيئة الانتخابية بالقوائم النهائية وتوفير الاستمارات المتعلِّقة بالعملية الانتخابية، والترويج للعملية الانتخابية في إمارة أبوظبي.

ويتضمَّن مهام اللجنة تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشَّحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشُّح بعد التأكُّد من توافر الشروط فيها، ورفْعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، وتلتزم اللجة بتقديم كل أنواع الدعم لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين والمرشَّحين في مدن الامارة كافَّة، وتمتد أوقات عمل اللجنة من الاثنين إلى الجمعة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً (الجمعة ينتهي العمل عند الساعة 12 ظهراً) بمقرها الواقع في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني.

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