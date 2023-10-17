استكمالاً لدوره الحيوي في تطوير المعايير المصرفية المستدامة محلياً وعالمياً

الكويت: أعلن بنك برقان عن مشاركته مؤخراً في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، والتي انعقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية؛ إلى جانب المؤسسات المصرفية وصنّاع القرار المؤثرين في الأسواق المصرفية والمالية العالمية. ومثّل البنك في الاجتماعات عدد من قياداته، وهم الشيخ/ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس الإدارة؛ والسيد/ فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ والسيد/ عبدالله محمد الشارخ والسيد مازن عصام حوا، عضوا مجلس الإدارة؛ والسيد/ عبدالله عبد المجيد معرفي، نائب المدير العام للاستثمارات والخزينة.

وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، شاركت إدارة البنك في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت بهدف التأكيد على قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي، إضافة إلى إبراز الدور الجوهري للأصول الخارجية للبنوك الكويتية في النظام المالي العالمي. ومثّل هذا الحدث منصّة مميّزة لتبادل الخبرات وترسيخ التعاون في الأعمال المصرفية وتسليط الضوء على التقدّم الذي حقّقته الكويت في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع المالي. وقد شهد حفل الاستقبال حضور شخصيات قيادية في القطاع الحكومي وكبار المصرفيين وغيرهم من نخبة الشخصيات الاقتصادية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي صدد تعقيبه على هذه المشاركة المميّزة قال الشيخ/ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان: "يسرّنا أن نشارك في هذا الحدث المهم وجلساته النقاشية متعدّدة التخصّصات لما له من دور محوري في تحديد مسارات السوق وخلق حلول جماعية متقدّمة تضمن الرفاهية لكافة شعوب العالم. وعلى مدى السنوات الماضية، واصل بنك برقان تركيزه بشكل أساسي على تقديم وتطوير منتجات وخدمات مصرفية ترتقي بمفهوم التنمية المجتمعية الشاملة وتمكين تجربة أسلوب حياة أفضل، شكلاً ومضموناً. ولهذا السبب، نرى في هذا الحدث فرصة متميّزة تمكّننا من مشاركة خبراتنا وأفكارنا حول المشهد المالي والمصرفي في المنطقة".

وعلى غرار الاجتماعات السنوية السابقة، ناقش ممثلو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمدراء التنفيذيون من القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من كافة أنحاء العالم، مجموعة واسعة من القضايا المحورية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على مستوى العالم في الأسواق المالية، وكذلك في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي. وتصدّر أجندة الاجتماعات السنوية لهذا العام الحوار الخاص بالتحديات الكلّية، واستراتيجية التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية، والمناخ والاستدامة، والحدّ من انعدام المساواة، والاقتصاد الجغرافي.

وتماشياً مع استراتيجية بنك برقان الشاملة التي تركّز على الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، ووفقاً لأجندة الاجتماعات، ساهم ممثلو البنك بشكل مثمر وإيجابي في الجلسات النقاشية من خلال مشاركة بعض أبرز جهود البنك الهادفة إلى تزويد السوق بمنتجات وحلول مصرفية جديدة ومبتكرة، تلبي الاحتياجات الناشئة والمتغيّرة باستمرار وتتجاوز التوقّعات بأسلوب مبتكر.

وأضاف الشيخ/ عبدالله ناصر الصباح: "إنّ شعار بنك برقان -أنت دافعنا- هو انعكاس حقيقي لقيمنا الأساسية التي تتجسّد في التزامه باستشراف التحدّيات الجديدة وتلبية احتياجات السوق المتغيّرة باستمرار بهدف ضمان تحقيق التنمية الشاملة لكافة شرائح المجتمع". موضحاً أن التحدّيات الناشئة والمتنامية التي تواجه الأسواق المالية العالمية والمحلية، تجعل هذا الحدث الذي يجمع القادة وصنّاع القرار غاية في الأهمية لما يتضمنه من مناقشة للقضايا الملحّة وتحديد التحدّيات الحالية، وتفعيل سياسة اتخاذ المواقف وتطبيق أفضل المعايير التي تسهم في إنجاز التنمية بشكل حقيقي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ بنك برقان يواصل التزامه بالمشاركة في كافة الفعاليات والمحافل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تضمن الوصول إلى الاستدامة والازدهار للشعب الكويتي وكافة المجتمعات حول العالم، وذلك تجسيداً لدوره كمؤسسة متقدّمة في القطاع المصرفي وتحتل مكانة قيادية في الكويت.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثاني أكبر بنك تقليدي من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.