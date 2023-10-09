كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استمرار الزخم الإيجابي لأسواق المسافرين بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 خلال شهر أغسطس 2023.

· شهدت حركة المسافرين ارتفاعاً بنسبة 28.4% في أغسطس 2023 (يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 95.7% من مستويات ما قبل الجائحة.

· شهدت حركة السفر المحلي ارتفاعاً بنسبة 25.4% في شهر أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي تجاوزت الأرقام المسجلة في أغسطس 2019 بنسبة 9.2%. ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الطلب في السوق المحلية الصينية.

· ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 30.4% في شهر أغسطس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت جميع أسواق السفر نمواً ملحوظاً. وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في أغسطس 88.5% من المستويات المسجلة في الفترة نفسها من عام 2019.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهدت حركة المسافرين معدلات أداء مرتفعة خلال شهر أغسطس 2023 حيث ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 50% خلال الفترة منذ بداية العام 2023 وحتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2022. كما تشير بيانات مبيعات التذاكر إلى زيادة في حجوزات السفر الدولية خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري".

أسواق السفر العالمية

استمرت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ بتسجيل الزيادة الأعلى في معدّل الطلب على الرحلات الجوية الدولية، بنسبة 98.5% في أغسطس 2023 مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2022. كما ارتفعت السعة بنسبة 85.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 5.5 نقطة مئوية إلى 84.2%.

وارتفعت حركة السفر الأوروبية بنسبة 13.6% قياساً بالمستويات المسجلة في أغسطس 2022، في حين ارتفعت السعة بنسبة 12.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 1.1 نقطة مئوية إلى 86.8%.

وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 27.3% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت السعة بنسبة 22.7% وعامل الحمولة بنسبة 3.0 نقطة مئوية إلى 83.1%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال شهر أغسطس زيادة بنسبة 18.6% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022. وارتفعت السعة بنسبة 17.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 0.8 نقطة مئوية إلى 87.7%، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الثالث على التوالي.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 26.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 23.8% وازداد عامل الحمولة بواقع 1.7 نقطة مئوية إلى 86.1%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 26.1% في حركة المسافرين خلال أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت السعة بنسبة 25.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 76.2%.

في الهند، ارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة23.2% في أغسطس 2023 مقارنة بالشهر ذاته في 2022، وللشهر السابع على التوالي تجاوزت المستويات المسجلة ما قبل الجائحة.

وفي اليابان تأثر سوق السفر المحلي بإعصار "خانون" الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جنوب اليابان. وارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق، متراجعة عن النمو الذي حققته شهر يوليو الماضي والذي سجلت فيه 13.4%.

الخلاصة

وأضاف والش: "في الربع الأخير من العام، يقترب قطاع الطيران من استعادة مستويات الطلب على السفر التي شهدناها في العام 2019. إلا أن التركيز لم يكن على الوصول إلى عدد معين من المسافرين أو الرحلات، بل تمحور حول تلبية تطلعات ومتطلبات الشركات والأفراد في القطاع، وذلك بعد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها شركات الطيران نتيجة عدم تمكنها من تسيير رحلاتها خلال الجائحة. واليوم يمضي القطاع بقوة نحو تحقيق مستقبلاً مستداماً مع المساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، الأمر الذي بدى واضحاً في منتدى الاستدامة العالمي الأول الذي نظمة الاتحاد، حيث تمحورت النقاشات حول كيفية الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع، في خطوة تهدف إلى توجيه صناع القرار وشركات الطيران نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتحقيق الحياد المناخي، وهو الأمر الذي يلبي تطلعات المسافرين بشأن الحصول على تجارب سفر بسبل مستدامة وآمنة".

عرض تحليلات قطاع السفر الجوي لشهر أغسطس (بي دي اف)

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