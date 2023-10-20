أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مشاركتها بوصفها الشريك الاستراتيجي في منتدى الاستثمار العالمي، الذي عقد للمرة الأولى في أبوظبي، وجمع أكثر من 7,000 من المسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار وقادة الأعمال وخبراء الاستثمار من أكثر من 160 دولة على مدى 5 أيام لمناقشة أهم قضايا الاستثمار في التنمية المستدامة.

وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام الغرفة، أن منتدى الاستثمار العالمي نجح في تحقيق أهدافه الرامية إلى توفير رؤية شاملة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية الواعدة على المستوى المحلي والعالمي، كما ساهم في تسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الفاعلة في مواجهة التحديات بمختلف المجالات الاستثمارية الصناعية والتجارية، وسبل الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت القبيسي ضمن مشاركته في جلسة بعنوان "إطلاق العنان للاستثمارات في منطقة أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من خلال منصة "استثمر في دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ"، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاستثمارات والمنح لدول الكاريبي والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تحرص على تعريف أعضائها بتلك المنصة البارزة التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية الخصبة في تلك الدول، وتمنح المستثمرين آفاقاً واسعة لبناء العلاقات التجارية وتأسيس الأعمال على نطاق دولي.

5 جلسات نقاشية

ومن جانب آخر، نظمت الغرفة خلال المنتدى 5 جلسات نقاشية وحوارية فاعلة، ركزت في مجملها على أهمية تبادل الرؤى والخبرات حول آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي، لاسيما في القطاعات الاستثمارية ذات الأولويات المشتركة ومنها قطاعات التجارة والصناعة والغذاء والزراعة والتكنولوجيا والتقنيات والأمن السبيراني وغيرها. وحظيت الجلسات النقاشية لغرفة أبوظبي بتسجيل نحو 700 شخص من الخبراء والمختصين في قطاعات الأعمال التجارية والصناعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وشهد المنتدى، انعقاد جلسة بعنوان "حوار الأعمال التجارية: الزراعة والأمن الغذائي"، شارك فيها وسيم الحلبي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأدارها محمد وليد لطفي، خبير اقتصادي أول وعالم بيانات في غرفة أبوظبي. كما شارك أحمد خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال، في جلسة بعنوان "الحوار التجاري: الاستثمار في أوقات الأزمات"، أدارها سلطان زياد حاطوم، مستشار اللجان القطاعية في غرفة أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت مروة عبدالله جمعة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي ومستشارة التحول الرقمي في شركة سيمنز أدفانتا، في جلسة بعنوان "الحديث عن الأعمال: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)"، كما أدار سلطان زياد حاطوم، مستشار اللجان القطاعية في غرفة أبوظبي، جلسة بعنوان "الحديث عن الأعمال: إدارة سلسلة التوريد"، أما عارف عبد الرحمن الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي فأدار جلسة بعنوان "الأعمال التجارية: الاقتصاد الأخضر".

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