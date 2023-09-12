راشد السويدي:

اللجنة وضعت الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات للمرشحين الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك

حريصون على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين ومتابعة تنفيذها وفق الأحكام والضوابط الواردة في التعليمات التنفيذية

ضرورة التزام المرشحين بواجباتهم وأبرزها تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة الوطنية والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : اعتمدت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة، حيث استأثرت مواقع التواصل الاجتماعي بالحصة الأكبر من اهتمام المرشحين.

ودعت اللجنة المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، تجنباً لأي تجاوزات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية.

وأوضح سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن اللجنة وضعت الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك في الإمارة.

وأكد حرص اللجنة على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين ومتابعة تنفيذها وفق الأحكام والضوابط الواردة في التعليمات التنفيذية التي حددتها اللجنة الوطنية لانتخابات.

وشدد سعادة راشد السويدي على ضرورة التزام المرشحين بواجباتهم، وأبرزها تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة الوطنية، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع.

يذكر أن الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، انطلقت أمس (الاثنين) 11 سبتمبر، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل، لعرض برامجهم التي يتنافسون على الفوز من خلالها بأصوات الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية.

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