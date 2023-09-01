لتوعية أعضاء الهيئات الانتخابية بأهمية المشاركة في الدورة الخامسة

جناح اللجنة في المعرض يتضمن منصة تفاعلية لعرض فيديوهات تشرح تفاصيل مراحل وإجراءات العملية الانتخابية

اللجنة تجيب عن أسئلة الراغبين في الانضمام إلى برنامج المشاركة في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تشارك لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات في فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، والذي سيقام في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان- ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها لجنة إمارة أبوظبي للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تستقطب جمهوراً وزواراً من جميع أنحاء الإمارةح بهدف توعية أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة بأهمية المشاركة في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. حيث تعمل اللجنة على نشر الوعي بأهمية انتخابات ودورها في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

كما يتضمن جناح لجنة إمارة أبوظبي في المعرض منصة تفاعلية لعرض فيديوهات تشرح تفاصيل مراحل وإجراءات العملية الانتخابية خلال الدورة المقبلة، حيث ستقدم اللجنة في جناحها شرحاً عما تبقى من مراحل العملية الانتخابية وموعد بدء مرحلة الحملات الانتخابية، وما يجب مراعاته فيها من الشروط والضوابط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات.

كذلك ستجيب اللجنة عن أسئلة الراغبين في الانضمام إلى برنامج المشاركة في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، خلال أيام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إضافة إلى تعريف أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة بمقار مراكز الانتخاب المعتمدة في إمارة أبوظبي.

وتستقبل اللجنة عبر منصتها التعريفية في المعرض استفسارات المواطنين، وتجيب عنها وفقاً لما نصت عليه التعليمات التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات.

وقد أعربت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عن شكرها للجنة العليا المنظِّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي، على دعمها لمشاركة لجنة الإمارة وتوفيرها جميع التسهيلات الممكنة للتواصل مع جمهور المعرض.

يذكر أن مقر لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يقع في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- الطابق الثاني، ويعمل خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 3:30 مساء، وفي يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12 ظهراً.

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