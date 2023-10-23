الوجهة الرائدة لشركات التكنولوجيا تنجح في جذب المزيد من العملاء والشركاء الجدد من خلال أبرز حدث تكنولوجي على مستوى العالم

شركات قائمة في مدينة دبي للإنترنت تستعرض أبرز ابتكاراتها في عالم الذكاء الاصطناعي على هامش فعاليات المعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مدينة دبي للإنترنت، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، فعالياتها على هامش نسخة هذا العام الناجحة من معرض "جيتكس جلوبال 2023"، والتي تضمنت الإعلان عن انضمام عملاء جدد من أهم صناع التكنولوجيا إلى قاعدة عملائها، وإرساء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات العالمية في مجال ريادة الأعمال، فضلاً عن استعراض مجموعة من أحدث الابتكارات في عالم الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز التطورات التي أعلنت عنها مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم والمشاركة في معرض "جيتكس جلوبال 2023" بصفة شريك الابتكار، هي انضمام الشركات العالمية البارزة "إندافا" و"يانغو" و"سبرنكلر" إلى قاعدة عملائها. فقد استعرضت شركة "إندافا"، التي افتتحت مؤخراً مقرّها الرئيسي في مدينة دبي للإنترنت، خبراتها العالمية وحلول الجيل التالي في إطار مشاركتها للمرة الأولى في معرض "جيتكس جلوبال 2023" عبر جناح مدينة دبي للإنترنت.

وأعلنت شركة "يانغو" عن نيتها افتتاح مكتب جديد لإدارة عملياتها العالمية من مدينة دبي للإنترنت، والذي سيجري افتتاحه رسمياً في الربع الأخير من العام 2023، للإشراف على خدمات نقل الركاب والتوصيل وخدمات التكنولوجيا وغيرها من المبادرات. وكذلك، أعلنت شركة "سبرنكلر" رسمياً عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، والذي من شأنه أن يدعم خططها الطموحة للتوسّع في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ واليابان.

وعلى هامش هذا الحدث العالمي البارز، أبرمت مدينة دبي للإنترنت عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي تتيح لنخبة عالمية من روّاد الأعمال فرص تأسيس أعمالهم في دبي. ومن شأن الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مؤخراً مع شركة "ريادة الأعمال الألمانية" في معرض "جيتكس جلوبال 2023" أن تسهم في تسهيل دخول الشركات الألمانية إلى دبي، في حين تتضمّن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات مبادرات مثل تسهيل مشاركة شركات التكنولوجيا الكورية والمهنيين والمواهب في بيئة عمل مدينة دبي للإنترنت. وكذلك، أبرمت مدينة دبي للإنترنت اتفاقية مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، لتزويد الشركات البولندية بنصائح وبيانات مرتبطة بالسوق وتعزيز فهمها لبيئة العمل في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ تنظيم معرض "جيتكس جلوبال 2023" في الفترة بين 16 – 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وبالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات لتعزيز التواصل والتعاون المثمر، استعرض جناح مدينة دبي للإنترنت في المعرض أبرز الابتكارات التي توصلت إليها شركات قائمة ضمن منظومتها للشركات وروّاد الأعمال.

وقد استعرضت مدينة دبي للإنترنت على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" ذراعاً آلية مدرّبة بالذكاء الاصطناعي للتنافس في تجربة تفاعلية مبتكرة تهدف إلى تسليط الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي. أما منصّة "توين" المبتكرة للشركات، فتتيح التحوّل الرقمي والتفاعلي ضمن المصانع عبر تطوير حلّ صناعي افتراضي يساعد في الحدّ من ضرورة إجراء عمليات تفتيش فعلية على أرض المصانع. وفي تجربة تفاعلية فريدة من نوعها، استطاع زوّار المعرض استكشاف ما يخبّئه "بابٌ سريٌ" يقدّم لهم فرصة تجربة عالم افتراضي ينبض بالحياة للأجواء في مدينة دبي للإنترنت.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت، التي تضمّ أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها ما يقارب من 30 ألف متخصص ورائد أعمال، من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي كانت مسؤولة عن المركز الإعلامي الخاصّ بمعرض "جيتكس جلوبال 2023"، لتعزيز التغطية الإعلامية من الصحفيين وصانعي المحتوى المشاركين في المعرض.

وبالإضافة إلى مدينة دبي للإنترنت، تضمّ محفظة مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم مجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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