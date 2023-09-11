تنظم 4 جلسات متخصصة تستضيف نخبة من المسؤولين والخبراء على مدى يومي المنتدى

تناقش الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن رفاه المجتمع ونموه الاقتصادي

سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، والدكتور خالد غطاس، يتناولا "تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية"

سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، وسعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، وسعادة المهندس ثامر راشد القاسمي، يناقشون "تمكين الأسر ودعم ازدهار الأمم"

سعادة حنان أهلي وسعادة الدكتورة عائشة بن بشر تكشفا شكلاً جديداً من أشكال القوة الناعمة

"سدّ الفجوة في المهارات الشخصية" تجمع سعادة الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "أسترا تك"، واستشاري ثقافة بيئة العمل ومؤسس شركة PDSi

خطابين ملهمين يقدمهما الدكتور خليل الزيود، المستشار التربوي والأسري

الشارقة، تشارك "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية" في الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، وتقدم الدائرة قاعة متخصصة تحت اسم "نقاشات تنمي مجتمعات" تضم أربع جلسات حوارية وخطابين رئيسيين، يستضيفان نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء، لاستكشاف مواضيع حيوية تهم المجتمعات والحكومات على مستوى العالم، وتناقش الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن رفاه المجتمع وتمكين فئاته ودفع نموه الاقتصادي، في إطار شعار المنتدى لهذا العام "موارد اليوم… ثروات الغد".

وتعليقاً على مشاركة الدائرة في المنتدى، قال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: "تنمية المجتمعات ورفاهية الإنسان هي الغاية النهائية من عمل المؤسسات وخططها واستراتيجياتها، بما في ذلك الاتصال الذي تمارسه المؤسسة ويحمل رسائلها قولاً أو فعلاً ليرسخ ثقافة التنمية والتعاون المجتمعي والشراكة المؤسساتية، لذا نهدف من خلال مشاركتنا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى تسليط الضوء على عوامل تحقيق التنمية المجتمعية بوصفها عنصراً حاسماً في تنمية الثروة البشرية واستثمار قدراتها وطاقاتها، وعلى أهمية بناء الشراكات والتوافق على المنهجيات بين كافة مؤسسات المجتمع بما فيها إدارات الاتصال الحكومي من أجل تحقيق هذا الهدف".

تمكين الأسر ودعم ازدهار الأمم

وتتناول جلسة "تمكين الأسر ودعم ازدهار الأمم: الاستراتيجيات الحكومية للاستثمار في الموارد البشرية وتكوين الأسرة"، أهمية الأسرة في بناء المجتمع والدولة، وكيفية تشجيع الشباب على الزواج وتسهيل تشكيل الأسر وتوفير حاضنات اجتماعية حضرية تخدم هذا المسعى، وتستضيف كلاً من سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة، وسعادة المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويدير الجلسة أسماء حسوني، الإعلامية في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

سدّ الفجوة في المهارات الشخصية

أما جلسة "سدّ الفجوة في المهارات الشخصية لتنمية رأس المال البشري" فتجمع كلاً من سعادة الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعبدالله أبو شيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "أسترا تك"، وداون ميتكالف، استشاري ثقافة بيئة العمل ومؤسس شركة PDSi، حيث يطرحون أفكاراً ورؤى قيّمة حول كيفية تطوير المهارات الشخصية للأفراد التي غالباً ما يُطلق عليها اسم "المهارات الحياتية"، نظراً لأهميتها الكبرى في تنمية رأس المال البشري ونجاح القوى العاملة وازدياد الطلب على هذه المهارات في سوق العمل، مثل التفكير النقدي والإبداع والابتكار والتواصل، لمواكبة متطلبات عصر التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويدير الجلسة محمد الشامسي- قائد مستقبل الاستدامة في "مصدر".

جودة الحياة والصحة النفسية

كما يلتقي الحضور في جلسة "تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي" بنخبة من المتحدثين، وهم: سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لنادي الشارقة للجولف والرماية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة "حديقة الشارقة للبينتبول"، والدكتور خالد غطاس، عالم وباحث ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتناولون بالحوار دور الصحة النفسية باعتبارها من أهم عوامل تحقيق الازدهار للأمم ودورها للأفراد والجماعات في تحسين مؤشرات السعادة والإبداع والإنتاجية للأفراد والجماعات، ويدير الجلسة محمد الشامسي، قائد مستقبل الاستدامة في مصدر.

شكل جديد من أشكال القوة الناعمة

ولأن تمكين المرأة يندرج في سياق الارتقاء بمساهمات الثروة البشرية في تنمية المجتمعات وتطوير بلدانها، تستضيف جلسة "شكل جديد من أشكال القوة "الناعمة: تمكين المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية" سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، خبيرة دولية في التحول الرقمي وقائدة استراتيجية في مبادرات المدن الذكية لتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه المرأة في سوق العمل والقطاعات الحيوية، وكيفية تحقيق التوازن بين دورها المهني والأسري، ويدير الجلسة أسماء حسوني، الإعلامية في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

خطابات ملهمة

ويقدم الدكتور خليل الزيود، المستشار التربوي والأسري والمدرب في علم النفس لتعزيز الإنتاجية والباحث في علوم النفس الإنسانية، خطابين ملهمين على مدار يومي المنتدى، حيث يتناول في خطابه الأول "الصّحة النّفسية: طريق الإنتاجية" ويلقي الضوء فيه على كيفية بناء جهاز مناعة نفسية يساعد على رفع الكفاءة والفاعلية التي تجعل الإنسان منتجاً في عمله وأسرته من خلال تفعيل مهارات علم النفس التي تعزز الإنتاجية. كما يتحدث في الخطاب الثاني عن موضوع "المهارات الشّخصية ضرورة لا رفاهية"، متناولاً كيفية توظيف الإمكانات في البيئة المحيطة من خلال قدرات ومهارات وأدوات السمات الشّخصية الإنسانية.

#بياناتحكومية

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