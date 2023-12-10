المنامة، مملكة البحرين: ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الوفي وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، سائلاً المولى عز وجل ان يديم على بلدنا الأمن والأمان والازدهار والرفعة.

وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الرابع من عام 2023، وتقرير الأداء المالي للمصرف وتطور العمل في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية ومناقشة الميزانية التقديرية وسياسة الاستثمار للمصرف لعام 2024.

هذا وقد رحب مجلس الإدارة حصول المصرف على جائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 وذلك عن فئة "أفضل بيئة عمل للابتكار الرقمي"، حيث تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل التكريم الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحت رعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات.

كذلك رحب المجلس منح المصرف وسام المعلوماتية لعام 2023 المقدم من قبل مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح في نسخته السابعة عشرة، والذي يعد أعلى ما تمنحه الجائزة سنويا، علما بأن جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية جهة مستقلة غير ربحية، وتهدف إلى تطوير القدرات البشرية في مجال التنمية المعلوماتية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع في المجال المعلوماتي.

كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الأشهر الماضية، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 15.7 بليون دينار في نهاية شهر اكتوبر 2023 بارتفاع بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية شهر اكتوبر 2022. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر اكتوبر 2023، حيث بلغت حوالي 13.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية شهر اكتوبر 2022. ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 11.6 بليون دينار في نهاية شهر اكتوبر 2023 بارتفاع بنسبة 2.0% مقارنة بشهر اكتوبر 2022، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 43.6% وحصة قطاع الأشخاص 50.3% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 229.4 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر اكتوبر 2023، بارتفاع بنسبة 3.1% مقارنة بنهاية شهر اكتوبر 2022.

وبالنسبة لعمليات نقاط البيع فقد أظهرت ارتفاعا في عدد العمليات في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 حيث بلغت 151.0 مليون معاملة (77.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 13.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 3.4 بليون دينار (50.5% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 7.0% مقارنة بعام 2022. ويعكس هذا الارتفاع في عدد وقيمة عمليات نقاط البيع زيادة النشاط الاقتصادي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقابل الفترة ذاتها في العام المنصرم.

هذا وقد حافظ القطاع المصرفي على المؤشرات الإيجابية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.4% في نهاية الفصل الثالث من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في نهاية الفصل الثالث من عام 2023: 21.7% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.2% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و20.5% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و17.9% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.

كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1,672 صندوقاً استثمارياً حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2023. هذا وقد انخفض إجمالي صافي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 11.5 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 10.9 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، اي بانخفاض قدره 5.2%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.0 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 6.6 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، اي بارتفاع قدره 10.0%. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في صناديق الاستثمار الإسلامية من 1.2 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2022 إلى 1.7 بليون دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، اي بارتفاع قدره 41.7%.

#بياناتحكومية

-انتهى-