عجمان: نظّمت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023 بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

تندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المتواصلة والهادفة إلى تطوير أطُر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها، منوّهاً إلى أهمية التقارير والبيانات التي يوفرها الحساب الختامي في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي في دولة الإمارات.

من جهته، أشار عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بماهية الحسابات المالية الختامية ومكوناتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات بحسب التعليمات الواردة في التعميم المالي (3) لسنة 2023، وذلك حرصاً من الدائرة على نقل المعارف المالية إلى جميع المعنيين بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم.

وأوضح أن الورشة تأتي كجزء من سلسلة الورش التي تعقدها دائرة المالية في إطار الخطة التدريبية السنوية التي تضعها من أجل تلبية الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان وتقديم شتّى أشكال الدعم لموظفيها فيما يتعلق بالعمل المالي.

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