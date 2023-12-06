عبدالله المويجعي: الانجازات النوعية للإمارات عززت من ريادتها العالمية

أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن ريادة دولة الإمارات وبصماتها النموذجية في جميع المجالات محط اهتمام وتقدير من دول العالم، لتمثل الإمارات نموذجاً ملهماً على ما تقدمه من انجازات نوعية بفضل قيادتها الرشيدة وحكومتها المبتكرة والمرنة وكفاءاتها البشرية المميزة من المواطنين والمواطنات، موضحاً أن تنظيم الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28" وحضور قيادات ومسؤولي دولة العالم يبرهن قدرة الإمارات ومكانتها في قيادة مستقبل العالم وتحسين جودة الحياة.

ووجه التهنئة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على اختيار سموه "الشخصية الرياضية الإماراتية لعام 2023" من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مشيداً بإنجازات سمو الشيخ عمار بن حميد في المجال الرياضي ومساهمته الفاعلة في تطور الأنشطة الرياضية على مستوى الدولة.

وأشاد سعادة عبدالله المويجعي، بفوز غرفة عجمان بالجائزة العالمية للتحسين المستمر فئة "كايزن والابتكار - خدمات" خلال حفل توزيع جوائز مجموعة دبي للجودة، يعكس جهود وحرص الغرفة على تطبيق أسس التميز والاستباقية واعتمادهما كدرب لتحقيق غاياتها ورؤيتها وخدمة أعضائها من الشركات والمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الرابع للعام 2023 برئاسة سعادة عبدالله المويجعي وبحضور سعادة حمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

استعرض الاجتماع تقرير حول المركز المالي للغرفة ونتائج لجنة الموارد البشرية والمالية، كما اطلع الحضور على تصور مشاركة غرفة عجمان في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والاطلاع على سير عمل اللجنة العليا للتميز.

وتناولت اعمال الاجتماع خطة عمل الغرفة والمشاريع الخاصة بالعام 2024، كما تم مناقشة سير عمل مشاركة غرفة عجمان في فعاليات كوب 28، وناقش الحضور جهود غرفة عجمان في تنمية الصادرات الخدمية بما يواكب توجهات الدولة في زيادة قطاع الصادرات الخدمية، وأوصى الحضور بضرورة متابعة الغرفة لفرص زيادة حجم الصادرات الخدمية وخاصة في ظل تميز عجمان في العديد من المجالات، إلى جانب ضرورة تعزيز جاذبية استثمارات المشاريع الخدمية ومنها المتخصصة في التكنولوجيا وتقنية المعلومات والتدريب والتعليم والسياحة والإعلام وغيرها.

وعلى هامش أعمال الاجتماع اطلع أعضاء مجلس الإدارة على المبادئ التوجيهية لرؤية عجمان ومسارات ومراحل تطبيقها في غرفة عجمان من خلال نشر ثقافة المبادئ وترسيخها في بيئة العمل وربطها مع استراتيجية الغرفة والمشاريع والمبادرات إلى جانب توعية منشآت القطاع الخاص لتبني وتطبيق المبادئ، وقام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في غرفة عجمان بالتوقيع على ميثاق التزام الغرفة على تبني وتطبيق بالمبادئ التوجيهية لرؤية عجمان والقائمة "الاستدامة، للجميع فرصة، المجتمع محور اهتمامنا، المرونة والرشاقة المؤسسية، الجاهزية للمستقبل، المساءلة، التعاون، وروح الاتحاد".

هذا وقدم سعادة عبدالله المويجعي وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة إلى القيادة الرشيدة إلى كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد 52.

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