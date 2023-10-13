أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – اجتمعت مؤسسات رائدة في أبوظبي، من بينها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وصندوق خليفة، و"ستارت إيه دي" ، وHub71، لتقديم رؤية موحدة في معرض ومؤتمر "سايبوس" المالي 2023، حيث سلّطت هذه الرؤية الجماعية الضوء على المنظومة الشاملة للتقنيات المالية وجهود الابتكار في أبوظبي، كما أسهمت في إبراز الريادة العالمية للإمارة في مجال التقنيات المالية، وكما استهدفت المؤسسات المُشاركة، التعريف بالفرص التي تقدمها أبوظبي، واستعراض بيئتها الاستثمارية النشطة والتعاونية مع المجتمع المالي العالمي.

وشاركت هذه المؤسسات في مناقشات موسّعة حول تطور استراتيجيات الاستثمار ورعاية الابتكار، بما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها الرائدة في مستقبل القطاع المالي.

وأقيم مؤتمر ومعرض "سايبوس" المالي 2023، تحت شعار "التمويل التعاوني في ظل عالم مقسّم"، وقدم منارة أضاءت الطريق أمام صنّاع القرار والخبراء وأصحاب المصلحة من عالم المال والتقنيات المالية. وعلى مدار أسبوع، اجتمع ما يقرب من 10 آلاف متخصص من المؤسسات المالية والبنى التحتية للأسواق والشركات متعددة الجنسيات وشركات التقنيات، من 160 دولة لوضع تصورات شكل مستقبل قطاع المدفوعات والأوراق المالية وإدارة السيولة المالية والتجارة.

وبالإضافة إلى ما سبق، وفّر الحدث، منصة فريدة لمؤسسات أبوظبي، للتفاعل مع المنظومة المالية العالمية. وجاءت مشاركتهم في هذا الحدث بمثابة شهادة على التزامهم بتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي مزدهر ومحور رائد للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقدّم جناح أبوظبي في "سايبوس" شهادة على التزام أبوظبي بتعزيز قطاع ريادة الأعمال والابتكار والتعاون ضمن منظومتها المالية النشطة. وضم الجناح، ثلاث شركات ناشئة مبتكرة، تمولها وترعاها حاضنات ومسرعات الأعمال الرائدة في أبوظبي، ومن بينها صندوق خليفة، و"ستارت إيه دي"، وHub71. وجسّدت هذه الشركات الناشئة روح التفكير المستقبلي على ساحة التقنيات المالية في أبوظبي، حيث تم تسليط الضوء على ابتكاراتها بدعم من الحاضنات وبرامج مسرعات الأعمال التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

واشتملت مشاركة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في " سايبوس " على المبادرة التي تمحورت حول مسابقة "تحدي طلبة الإمارات"، والتي نظمها مؤخرًا مركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع معهد "سويفت" وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار. وفي هذا الحدث الاستثنائي، أتيحت للفريق الفائز في التحدي فرصة فريدة لتقديم أفكارهه حول دور القطاع المالي في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .

متحدثًا عن مشاركة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في "سايبوس"، قال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع له: "تلعب أكاديمية سوق أبوظبي العالمي دورًا استراتيجيًا في تعزيز المعرفة المتخصصة في القطاع المالي وتسليط الضوء على اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة، وذلك بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية لتنمية رأس المال البشري. وفي هذه المناسبة، يسعدنا أن نسلط الضوء على مواهبنا المحلية الشابة، وأن نستعرض حلولهم البحثية حول الاستدامة، وأن نقود مشاركة جناح أبوظبي، وذلك بما يؤكد على مكانة أبوظبي كمركز للتميز وريادة الأعمال."

ومن جهتها، قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تشرفنا بتمثيل أبوظبي في جناحها ضمن معرض ومؤتمر "سايبوس 2023" إلى جوار شركاء متميزين. فقد أتاح لنا هذا الحدث العالمي المرموق فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين، والتعرف على رؤى لا تقدر بثمن حول تطورات الاقتصاد العالمي، والمشهد المالي وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع، وتأثيرها على ريادة الأعمال. وحرصنا خلال مشاركتنا على إبراز أبوظبي كمركز نشط لريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع القطاعات، ومن بينها التقنيات المالية، حيث يتلاقى الإبداع والابتكار، والاستدامة لدفع الاقتصاد قدمًا".

ومن جانبه، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة "ستارت إيه دي": "تقدم أبوظبي فرصة استراتيجية للشركات الناشئة العالمية، لتحقيق التوسّع بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وجدول أعمالها الطموح في مجال الابتكار، والالتزام الحكومي الراسخ، والمشهد الاقتصادي المزدهر. وقد جاءت فرصة المشاركة في جناح أبوظبي في "سايبوس" جنبًا إلى جنب مع شركائنا، بمثابة تجربة إيجابية، حيث تفاعلنا مع أكثر من 15 مؤسسة مالية وبنكًا رائدًا وأكثر من 50 شركة ناشئة، ما رسّخ سمعة أبوظبي كعاصمة عالمية للتقنيات المالية."

وبدوره، قال هاشم الكعبي، مسؤول خدمات الشركات في Hub71: "سعدنا بانضمامنا إلى مؤسسات أبوظبي الرائدة في مجال القطاع المالي والتقنيات المالية في معرض ومؤتمر "سايبوس"، حيث تمكنّا من تسليط الضوء على إمكانات رواد الأعمال والشركات، وعوامل التمكين المختلفة في أبوظبي . نفخر بدعم جهود تطوير وتعزيز التقنيات المالية، وإننا ندعو الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، للنمو والتوسع انطلاقًا من أبوظبي. وإننا، ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنقدم بيئة مواتية، تُمكّن رواد الأعمال من إحداث تأثير كبير في قطاع التقنيات المالية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات . وتم إنشاء سوق أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالميًا.

وأُسّست أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في السوق وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).