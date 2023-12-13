رأس الخيمة: فازت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بجائزة أفضل منطقة حرة للعام وذلك في حفل توزيع جوائز إنتربرايز أجيليتي 2023 المرموق والذي نظمته مجلة Entrepreneur Middle East مؤخراً. وجاء حصول راكز على هذه الجائزة تكريماً على إبدائها المرونة تجاه نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة، أعرب رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز عن سعادته بهذا التكريم وقال: "يمثل الفوز بهذه الجائزة إنجازاً يُضاف إلى سجل راكز الحافل بالنجاحات. وهذا يثبت مدى التزامنا بتوفير منصة فريدة من نوعها تتيح للشركات فرصة الازدهار في المنطقة. كما يُعد تكريم راكز بهذه الجائزة إشادة بجهودنا الحثيثة ومساهماتنا الدؤوبة في دفع عجلة تقدم الشركات وازدهارها على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء بالإضافة إلى تعزيزنا لبيئة عمل تنبض بالحيوية في إمارة رأس الخيمة ومساعدة الشركات في التوسع للأسواق العالمية".

وأضاف جلاّد: "تواصل راكز دورها البارز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، حيث يؤكد فوزها بهذه الجائزة حجم التفاني الذي تبذله لأجل تعزيز بيئة عمل تسمح للشركات بالازدهار والابتكار والنجاح. كما تواصل راكز التزامها بتقديم خدمات على مستوى عالمي ومرافق حديثة علاوة على توفيرها لخدمات الدعم الشامل للعملاء والشركاء".

وإضافةً إلى هذا الإنجاز، يجدر بالذكر تكريم ملهم الشوا، المستشار العام لدى راكز من قِبل منظمة The Legal 500 وإدراجه ضمن قائمة المحامين الداخليين والفرق القانونية الأكثر تأثيراً في مجال الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023، حيث يُعد إدراجه ضمن قائمة أفضل المستشارين العامين وكبار المستشارين القانونيين في المنطقة مصدر فخر واعتزاز لراكز نظراً لما يمثله هذا الإنجاز من تقدير على مساهماتهم البارزة في دعم الأعمال المرتبطة بالقانون وتنميتها. كما يمثل هذا الأمر شهادة على مهارة الشوا القيادية الاستثنائية وخبرته الواسعة في المجال القانوني.

تلتزم راكز بالحفاظ على أعلى المعايير في تقديم الخدمات والتسهيلات ودفع عجلة النمو ومواصلة مسيرتها كمنطقة اقتصادية رائدة في مجال الأعمال، كما تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المماثلة والمساهمة بشكل فعال في دفع العملاء والشركاء نحو النجاح.

#بياناتحكومية

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.