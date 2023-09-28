فازت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة "الابتكار في الصناعة البحرية" ضمن جوائز الخدمات اللوجستية والنقل لعام 2023 تقديراً لجهودها في توفير أفضل الحلول المبتكرة في مجال القطاع البحري ومواكبة التغييرات والتطورات في هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة.

وتسلّم الجائزة التي استحقتها المؤسسة سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال حفل التكريم الذي عقد في فندق سوفيتل في جزيرة النخلة-دبي بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من بينها دبي التجارية ومجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الصناعة المشاركين في الفئات المختلفة من الجائزة.

وعبّر المهندس عبدالله بالهول عن امتنانه لفوز دائرة "تراخيص" ممثلةً في إدارة البيئة والصحة والسلامة في فئة "الابتكار في الصناعة البحرية" عن تفوقها في إطلاق تطبيق "التفتيش البحري الذكي" والذي تم تصميمه لمساعدة مفتشي الموانئ بإجراء عمليات التفتيش الميدانية على السفن وإعداد التقارير مباشرة من موقع السفينة، بالإضافة إلى الحصول على اعتماد المتعاملين بشكل مباشر والمساعدة على أرشفة الأدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة.

وأكد المهندس عبدالله بالهول أن حصول مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على هذه الجائزة القيّمة يعتبر تثميناً وتقديراً لجهودها المميزة والتزامها المتواصل نحو استكشاف طرق مبتكرة لتلبية متطلبات العمل وتسخير جميع الأدوات التكنولوجية لتقديم حلول رقمية فريدة لمتعاملينا من الأفراد والشركات.

وتوجه عبدالله بالهول بجزيل الشكر والتقرير لفريق قسم الموانئ والنقل البحري بإدارة البيئة والصحة والسلامة على جهودهم القيّمة في تبني أحدث التقنيات والأساليب التي تتوافق مع أفضل المعايير المحلية وأرقى الممارسات العالمية، مثمناً جهود فرق العمل المعنية نحو إضافة الجديد فيما يتعلق بالابتكار بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة.

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