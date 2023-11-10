الربع الثالث يشهد تحقيق أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وصافي أرباح في تاريخ الهيئة

أكبر نمو في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 10.2%، والأرباح التشغيلية بنسبة 13.9%، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 17.6%

نمو قوي في صافي الأرباح ربع السنوية بنسبة 6.9%

أكبر نمو ربع سنوي في إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8% والمياه بنسبة 5.4%

أكبر نمو ربع سنوي في الطلب الذروي على الكهرباء بنسبة 9.0% ليصل إلى 10.4 جيجاوات

نمو قوي في الطلب الذروي على المياه خلال الربع الثالث بنسبة 4.9% ليصل إلى 433 مليون جالون يومياً

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3 ملايين طن منذ بداية العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023، حيث حققت إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليار درهم، وأرباح تشغيلية بقيمة 3.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.5 مليار درهم. وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات الهيئة الموحدة 22.2 مليار درهم، وإجمالي الأرباح التشغيلية 6.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليار درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أسس قوية أسهمت في تحقيق نمو ربع سنوي قياسي في إيرادات الهيئة

يعود الارتفاع في إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة خلال الربع الثالث إلى 9.4 مليار درهم بزيادة قدرها 10.2%، بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

بلغ إجمالي إنتاج الطاقة في الربع الثالث من العام الجاري 18.897 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 17.375 تيراوات ساعة في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة تصل إلى حوالي 8.8%، وحافظت الهيئة على معدل اعتمادية قياسي بلغ 99.5% في إنتاج الطاقة. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث 1.626 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 29.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الثالث 8,042 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، ويعكس زيادة الكفاءة التشغيلية نتيجة جهود الهيئة الحثيثة في مجال الاستدامة.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، بلغ حجم إنتاج المياه المحلاة 38.7 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,200,312 متعاملاً، بزيادة 57,159 (5%) حساباً مقارنة بنفس التاريخ في عام 2022 وزيادة 15,601 حساب عن الربع الثاني من عام 2023.

على الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، إلا أن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%. ويمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.4% مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. ويسعدني الإعلان عن تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والأرقام القياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت الهيئة أعلى نسبة نمو في الإيرادات ربع السنوية، والأرباح التشغيلية، والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 17.6%. وحققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية في تاريخ الهيئة تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8% ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات، تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 17% منها، وارتفاع الطلب الذروي على الكهرباء إلى 10.4 جيجاوات، ووصول عدد متعاملي الهيئة إلى أكثر من 1.2 مليون متعامل. واليوم، تزيد استثماراتنا في البنية التحتية عن 215 مليار درهم ، كما تجاوزت نسبة خفض انبعاثات الكربون لدينا منذ بداية العام 3 ملايين طن. ومنذ بداية العام، أسهمت الهيئة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3 ملايين طن. ويمكننا تغطية التزاماتنا من جهة الأرباح المقرر توزيعها للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط."

وأضاف معالي الطاير بالقول: "نلتزم بمواصلة دورنا الريادي في مجال الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والتميز التشغيلي الرائد على مستوى العالم، إضافة إلى ضمان مواكبة نموذج التشغيل الخاص بنا لمختلف التطورات في المستقبل. وتركز استراتيجية الهيئة بالنسبة لمساهمي الشركة على تحقيق عوائد مستمرة، والحفاظ على أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى استدامة النمو، ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً للمستثمرين."

مواصلة النمو

بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 15.1 جيجاوات، منها 2.6 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة. وخلال الربع الثالث، أضافت الهيئة 200 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة.

بحلول عام 2030، ستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. كما تهدف الهيئة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 20 جيجاوات، منها 5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 25%.

خفض الانبعاثات

منذ بداية العام الجاري، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 1.29 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الإنتاج التابعة لها التي تعمل بالغاز الطبيعي، و1.8 مليون طن من المراحل قيد التشغيل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في هيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم، على مدى السنوات الخمس الأولى، اعتباراً من أكتوبر 2022، حيث يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام. وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، قامت الهيئة بتوزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023. ومن المتوقع توزيع الدفعة التالية من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 خلال شهر إبريل 2024.

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