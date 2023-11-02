ضم أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.. ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة

أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية تعرض مشاريعها المبتكرة ضمن جلسة بعنوان "عرض أفكار المشاريع الإماراتية" لتعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية

الاطلاع على المشاريع والمنتجات التي تقدمها الشركات الناشئة الإماراتية ضمن جناح دولة الإمارات المشارك في الفعالية

الزيارة تتضمن توقيع عدداً من مذكرات التفاهم بين الجهات الإماراتية والكورية في مجالات اقتصادية متنوعة

تنظيم زيارات ميدانية إلى حاضنات ومُسرعات الأعمال ومؤسسات البحث والتطوير الكورية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

عقد لقاءات مع كبرى الشركات الكورية بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في البحث والتطوير والملكية الفكرية

أبوظبي، يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أكبر وفد اقتصادي لدولة الإمارات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمشاركة في فعالية الشركات الناشئة "COMEUP 2023" بجمهورية كوريا الجنوبية، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي، وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.

وضم وفد الدولة مشاركة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال، ومن أبرزها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي "فينتك، واحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة هب 71، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة تيكوم، إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.

وسيزور معالي عبدالله بن طوق، جناح وفد دولة الإمارات المشارك في الفعالية الكورية، للاطلاع على المشاريع والمنتجات المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وتتضمن الزيارة عرض أكثر من 40 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ضمن جلسة بعنوان "عرض أفكار المشاريع الإماراتية"، والتي ستنعقد على هامش الفعالية، بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، وبناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية المتواجدة بالفعالية.

ويشارك معالي عبد الله بن طوق في عدد من الجلسات ومنها الجلسة الرئيسية للفعالية، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في دولة الإمارات بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعوة الشركات الكورية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أسواق الإمارات السبع والاستفادة من هذه الممكنات.

وتشهد الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومُسرعات الأعمال ومؤسسات البحث والتطوير الكورية، ومنها حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة "TIPS Town"، والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال "KISED"، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما سيزور معاليه كبرى الشركات الكورية ومنها شركتي "LG" و"Pinkfong" للاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في البحث والتطوير.

وتشهد الزيارة توقيع عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية الإماراتية والكورية في مجالات اقتصادية متنوعة خلال الفعالية.

يُذكر أن فعالية الشركات الناشئة "2023COMEUP " سيقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، حيث يمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في جمهورية كوريا الجنوبية، وسيشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.

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