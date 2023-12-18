افتتح سعادة السّيِّدِ جاسِم بن سيْفٍ السُّليْطي، وَزير المواصِلاتِ، جناحُ " آلِ عبدالغنيِّ موتورِز" في معرِضٍ إكسِبو الدّوْحة 2023، بِحُضورِ كُلٍّ مِن سعادةِ السّفيرِ بدرُ بنُ عُمر الدّفع، المُفوّضُ العامُّ لإكسِبو الدّوْحة 2023، والسّيِّدُ ساتوشي مايدا، سفيرُ اليابّان في الدّوْحةِ، والسّيِّدُ مُحمّدُ عليّ الخوري، الأمينُ العامُ لِإكسِبو الدّوْحة 2023، إلى جانِبِ عددٍ مِن كِبارِ الشّخصيّاتِ والإعلاميين.

تُأتي مشاركة شَركَة آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز بمعرض إكسبو الدوحة 2023 لكونها وَاحِدة مِن الشَّركات الوطنية الرَّائدة فِي قطاع السيارات والتنَّقْل، والتي تَسعَى لِتقْدِيم حُلُول تُلبِّي اِحْتياجات المسْتخْدمين وتحقِّق التَّنْمية المسْتدامة فِي الوقت ذاته. تهدف مشاركتها باَلمعْرِض إلى تعْزِيز الوعي بِأهمِّيَّة التَّضامن فِي مُوَاجهَة التَّحدِّيات البيئيَّة والْعَمل نَحْو تَحقِيق أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة.

يَعكِس جَنَاح آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز مزيجًا مِن العناصر الابْتكاريَّة والتَّقْليديَّة، حَيْث تَتَلاقَى فِيه التِّكْنولوجْيَا المتطوِّرة مع جَوهَر الثَّقافة القطريَّة والْيابانيَّة. تمَّ تَصمِيم الجنَاح بِشَكل اِسْتثْنائيٍّ لِعَرض مَجمُوعة مُمَيزَة مِن السَّيَّارات المبْتكرة اَلتِي تُوفِّر حُلُول مُسْتدامة وَفَعالَة تَشمَل تِقْنيَّات حَدِيثَة وَصَديقَة لِلْبيئة، وَهُم سيَّارَات:

تويوتا بي زد 4 اكس

هِي سَيَّارة كهْربائيَّة مُذْهِلة تَتَميَّز بِأداء قَوِي وَتصمِيم مُبْتَكِر، تُعتَبَر بِي زِد 4 إِكْس الكهْربائيَّة وَاحِدة مِن أَفضَل السَّيَّارات الكهْربائيَّة المتاحة فِي السُّوق، حيث تَتَميَّز بِمحرِّك كهْربائيٍّ يُوفِّر قُوَّة قِيادة مُذْهِلة، وَتَقدَّم مَسافَة سفر تَصِل إِلى 415 كِيلومتْرًا بِالشِّحْنة الكاملة. إضافة إِلى ذَلِك، تَوفُّر السَّيَّارة تَجرِبة قِيادة سَلسَة وَهادِئة مع تَسارُع قَوِي يَبلُغ مِن 0 إِلى 100 كِيلومتْر فِي السَّاعة فِي غُضُون 9.7 بالثَانِية. تتميز بِي زِد 4 إِكْس الكهْربائيَّة أيْضًا بِتقْنيَّات مُتَقدمَة فِي السَّلامة والرَّاحة، مِمَّا يجْعلهَا خِيارًا مِثالِيًّا لِلْمسْتخْدمين الَّذين يبْحثون عن سَيَّارة كهْربائيَّة فَائِقة اَلْجَودة وَفَعالَة مِن حَيْث اِسْتهْلاك الوقود.

سَيارَة لِكْزِس UX 300e

تُعتَبَر أَوَّل سَيَّارة تَعتَمِد على نِظَام الدَّفْع الكهْربائيِّ الخالص في الشرِكة، السَّيَّارة تَعتَمِد على سَواعِد مُحرِّك كهْربائيٍّ بِقوَّة 150 كِيلووات / 204 أَحصِنة يَعمَل على المحْور الأماميِّ، وَيتِم إِمدَاد هذَا اَلمُحرك بِالتَّيَّار الكهْربائيِّ اللَّازم عن طريق بَطارِية سِعة 54.3 كِيلووات بالسَاعَة، وتتمَيَّز بِتصْميمهَا اَلعصْرِي وَمَزايَا الرَّفاهية والسَّلامة المتقدِّمة.

تويوتا كراون

لطالمَا كَانَت تُويوتَّا كِراون مَرْكَبة سَبَّاقة عَبْر أجْيالهَا الخمْسة عشر السَّابقة؛ وَذلِك بِفَضل تَمتعِها بِأحْدث التِّقْنيَّات المبْتكرة لِيعود فريق تَطوِير الجيل اَلجدِيد مِن تُويوتَّا كِراون، بِمَا فِيهم فِرق التَّخْطيط والتَّصْميم والْهنْدسة، لِلتَّأْكيد مَرَّة أُخرَى على كَوْن "الابْتكار" و"تخطي المعايير" في جَوهَر تَصمِيم الجيل اَلجدِيد مِن تُويوتَّا كَرَوان وبشكْل يَعكِس اِحْتياجات العصْر ومتطلَّباته. أَثمرَت هَذِه اَلجُهود فِي نَجَاح تُويوتَّا بِتقْدِيم مَرْكَبة كِراون الجديدة لِتتخَطَّى مَفاهِيم مَرْكَبات السَّيِّدان التَّقْليديَّة وَترسِي مَعايِير مُختلفَة لِتشكِّل بِداية عَصْر جديد؛ إِذ إِنَّ خِيارَات التَّصْميم تَتَخطَّى اَلحُدود، مع عَجَلات كَبِيرَة تَمنَح المرْكبة مَظْهَرا قويًّا، فِي حِين يُسهِّل تَصمِيم المرْكبة المرْتفع عَمَليَّة الدُّخول والْخروج مِنهَا، كمَا تَتَميَّز المقْصورة الدَّاخليَّة بِاهْتمام عالي بِأَدق التَّفاصيل لِتوْفِير رَاحَة مُطلَقَة.

بِمساحة تَبلُغ 416 مِتْرًا وارْتفاع 6 أَمتَار، يُقدِّم جَنَاح شَركَة العبْد اَلغَنِي لِلسَّيَّارات لِزوَّاره رِحْلَة اِسْتكْشافيَّة تَروِي تَارِيخ اَلشرِكة مُنْذ بِدايتهَا فِي عام 1985، وتسلِّط الضَّوْء على الجدْول الزَّمَنيِّ لِتارِيخ اَلشرِكة. تمَّ عَرْض إِنْجازات اَلشرِكة فِي دَعْم جُهُود الاسْتدامة مِن خِلَال لَوحَة تَصمِيم تفاعليَّة تَعكِس إِسْهاماتهَا وإنْجازاتهَا فِي الحفَاظ على البيئة فِي تَعاوُن مُثْمِر مع الشُّركاء والْأشْخاص ذَوِي الخبْرات المتنوِّعة، لِتكون مِثالا حيًّا لِتحْوِيل الرُّؤى الطَّموحة إِلى وَاقِع مَلمُوس كَشرِكة نَقْل تضع الاسْتدامة بَيْن أوْلويَّاتهَا.

وَقَال السَّيِّد عَبْد اَلغَنِي ناصر آل عَبْد اَلغَنِي، اَلرئِيس التَّنْفيذيُّ لِشركة آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز: " نَحْن سُعَداء بِالْمشاركة فِي مَعرِض إِكسْبو الدَّوْحة 2023، اَلذِي يَعُد مِنَصة مِثالِيَّة لِعَرض أَحدَث التِّقْنيَّات والْمنْتجات المسْتدامة ولتسْليط الضَّوْء على قُدراتنَا وخبْرتنَا فِي تَقدِيم أَفضَل حُلُول التنَّقْل. تُعتَبَر فعَّاليَّات مَعرِض إِكسْبو الدَّوْحة 2023 مِن أَبرَز الأحْداث العالميَّة اَلتِي تَجذِب الزُّوَّار مِن مُخْتَلِف أَنحَاء العالم، ونحْن فخورون بِأن نَكُون جُزْءًا مِن هذَا اَلمعْرِض. إِنَّ هَذِه المشاركة تُمثِّل خُطوَة إِيجابيَّة فِي تَعزِيز قِطَاع السَّيَّارات والتنقل فِي قطر وَتوفِير تَجرِبة مميَّزة لِلزُّوَّار. وتأتي مشاركتنا في المعرض كتتويج لإنجازات وجهود الشركة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة".

كمَا أَضَاف: " يَسُرنَا أن نُعْلِن عن مُشاركتنَا فِي مُبَادرَة زِراعة عَشرَة مِلْيون شَجرَة وَهِي إِحْدى أهمِّ مُبادرات الدَّوْلة نَحْو تَحقِيق شعار مَعرِض اكْسبو الدوحة وَالذِي يَتَمثَّل فِي " صَحْراء خَضْراء . . . بِيئة أَفضَل " عَبْر اِلتزامنَا بِتوْزِيع شَتلَة مَجانِية مع كُلِّ سَيَّارة يَتِم بَيعُها مِن شَركَة آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز".

تَتَطلَّع آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز لِتعزِّز تَجرِبة الزُّوَّار والْمشاركين فِي إِكسْبو الدَّوْحة 2023، والْإسْهام فِي نَجَاح هذَا الحدث العالميِّ اَلمهِم بِصفته فَعالِية تَتَماشَى مع رُؤيَة قطر الوطنيَّة 2030 تَركَّز على الاسْتدامة والابْتكار.

وَيعكِس تَصمِيم جَنَاح آل عَبْد اَلغَنِي مُوتورْز اِلتزامهَا بِتحْقِيق السَّعادة لِعملائهَا وشركائهَا عَبْر تَقدِيم حُلُول مُبتكرَة فِي مَجَال التَّنَقُّل، وَتعزِيز اَلجُهود المبْذولة دعْمًا لِمساعي الاسْتدامة فِي الدَّوْلة وَالتِي تَصُب فِي مَصْلَحة اَلجمِيع.

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عن آل عبد الغني موتورز

آل عبد الغني موتورز شركة وطنية في قطاع السيارات والتنقل منذ عام 1958، وموزع معتمد لسيارات تويوتا ولكزس في قطر. تعمل آل عبد الغني موتورز على تحقيق رؤيتها لتكون لها الريادة في مجال التنقل. تقدم آل عبد الغني موتورز العديد من الخدمات والمنتجات المختلفة، بما في ذلك تأجير السيارات، ومبيعات السيارات المستعملة، ومبيعات المعدات الثقيلة، ومراكز خدمة السيارات، وخدمات التنقل الأخرى.

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