13 من أبرز موردي الأغذية والمشروبات الأيرلنديين يستعرضون أفضل منتجاتهم خلال مشاركتهم في معرض جلفود لهذا العام

الرئيس التنفيذي الجديد لمجلس الأغذية الأيرلندي يحتفي بعقد كامل من النجاحات في منطقة الشرق الأوسط

الصادرات الأيرلندية إلى المنطقة ترتفع بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي من 749 ألف درهم إماراتي في عام 2012 إلى 1.4 مليار درهم إماراتي العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد مجلس الأغذية الأيرلندي بورد بيا لانطلاق فعاليات معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، الأسبوع المقبل، حيث يتوجه السيد جيم أو تول، الرئيس التنفيذي لمجلس الأغذية الأيرلندي، في زيارته الأولى للجناح الوطني الأيرلندي المشارك في الفعالية. ويتزامن معرض جلفود 2023 مع عشر سنوات من النمو لبورد بيا في قطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي سرّعت من نجاحات الشركات الشريكة للمجلس وأيرلندا بشكل عام.

وسجّلت الصادرات الأيرلندية إلى المنطقة نمواً هائلاً على مدى العقد الماضي، مرتفعة من 749 ألف درهم إماراتي في عام 2012 إلى 1.4 مليار درهم إماراتي في عام 2022، في خطوة عززت بشكل كبير من مكانة منتجي الأغذية الأيرلنديين على خارطة المنطقة. ويترأس السيد جيم أو تول وفداً يضم ممثلين عن أكثر من 13 من أبرز موردي الأغذية والمشروبات الأيرلنديين الذين يستعرضون منتجاتهم في الجناح الوطني الأيرلندي المشارك في جلفود 2023.

وتُعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لمنتجي الأغذية الأيرلنديين، الذين يُصدّرون 90% من الأغذية التي ينتجونها لأكثر من 187 دولة حول العالم. ويستأثر قطاع الأغذية بالجزء الأكبر والأكثر قيمة من الاقتصاد الأيرلندي، وسيتسنى لزوار معرض جلفود فرصة استشكاف جزيرة الزمرد (أيرلندا) وأفضل ما تزخر به من مكونات عالية الجودة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جيم أو تول، الرئيس التنفيذي لبورد بيا: "يسعدنا أن نشارك في معرض جلفود من جديد هذا العام. وتتمثل أهدافنا الرئيسية في تعزيز الآفاق التجارية لصادرات الألبان والأغذية الاستهلاكية الأيرلندية في المنطقة، لا سيما في الإمارات والسعودية، بما ينسجم مع هدف قطاع الأغذية والمشروبات الأيرلندي لزيادة الصادرات إلى المنطقة إلى 1.6 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2025. وتتوازى هذه المساعي مع خططنا لتكريس مكانة أيرلندا كمزود وشريك تجاري موثوق قادر على إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة وعالية الجودة. ونفخر بجميع الشركات المشاركة في المعرض بوصفها أفضل ممثل لأيرلندا، والتي قدمت خدماتها في المنطقة على مدى عشرة أعوام ماضية حققت خلالها نجاحات مستمرة مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين".

وأضاف: "أتاح لنا برنامج أوريجن جرين للاستدامة الوطنية في أيرلندا فرصة مثالية لتلبية المتطلبات المتنامية للمستهلكين، والذين يبدون تغيرات مستمرة في عاداتهم الغذائية تعكس تنامي وعيهم بشأن ضرورة شراء الأغذية المنتجة بصورة مستدامة".

ومن جهته، قال كيران فيتزجيرالد، المدير الإقليمي لدى مجلس الأغذية الأيرلندي في منطقة الشرق الأوسط: "يسرنا الإعلان عن مشاركة 13 شركة أيرلندية للمأكولات والمشروبات في جلفود 2023 لعرض تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة من أفضل المنتجين الأيرلنديين العالميين. ويمثل معرض جلفود محطة هامة لتجارة الأغذية الأيرلندية، حيث يتيح لنا إمكانية التفاعل مع العملاء والموزعين من مختلف أنحاء العالم. وازدادت قوة التعاون بين المنتجين الأيرلنديين والهيئات المختلفة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، وينطوي إنشاء هذه العلاقات والحفاظ عليها على أهمية محورية بالنسبة لنمو تجارة الأغذية الأيرلندية وتحقيق التنوع الاقتصادي. وتحظى المأكولات والمشروبات الأيرلندية بشهرة واسعة في أوروبا، وتكتسب اهتماماً متزايداً بين المستهلكين في الشرق الأوسط. ويمثل برنامج أوريجن جرين دليلاً على الجهود الحثيثة والشاملة التي نبذلها لجعل المأكولات والمشروبات الأيرلندية رائدةً في مجال الاستدامة. ونفخر بكون الأغذية الأيرلندية تمثّل خياراً مفضلاً لدى المستهلكين في الشرق الأوسط ممن يهتمون بمنشأ طعامهم. ونتطلع لتحقيق مزيد من التقدم خلال الأعوام القادمة واستكشاف فرصٍ جديدة في المنطقة".

وتعرض الشركات الأيرلندية الرائدة منتجاتها في قاعة الشيخ سعيد 3 المنصة إس 3 - سي 33 خلال معرض جلفود هذا العام، وذلك ضمن الجناح الأيرلندي الذي يستضيفه مجلس الأغذية الأيرلندي. ويمكن للمشترين الحصول على نظرة معمقة حول جودة المنتجات الأيرلندية، بما فيها اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات وغيرها.

وتتميز المأكولات والمشروبات الأيرلندية بطرق إنتاجها المستدامة، وتمتلك شهرةً عالميةً واسعة بفضل المزايا الصحية التي توفرها. ويمثّل برنامج الاستدامة أوريجن جرين البرنامج الوحيد عالمياً الذي يعمل على المستوى الوطني، ما يتيح للمزارعين والمنتجين في المراحل الأولى والمصنعين وتجار التجزئة إمكانية العمل معاً وريادة التوجه نحو تحقيق مستقبلٍ مشرق للجميع.

#بياناتحكومية

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تشارك"بورد بيا في معرض جلفود 2023، وهي الوكالة الحكومية الإيرلندية التي تدير شؤون الترويج وتطوير التجارة وتسويق صناعة الأطعمة والمشروبات والبستنة الإيرلندية في المنطقة.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل مع: bordbia@manaraglobal.com

لمحة عن مجلس الأغذية الأيرلندي (بورد بيا)

يعد بورد بيا (مجلس الأغذية الأيرلندي) وكالة حكومية أيرلندية تتولى إدارة الترويج، والتطوير التجاري، والتسويق للأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية الأيرلندية. ويدعم بورد بيا، الذي يتخذ من العاصمة الأيرلندية دبلن مقراً له، طموحات الشركات الأيرلندية المتخصصة بالأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية من خلال هيكليته التنظيمية المتخصصة وشبكة مكاتبه المتوزعة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة.

وأطلقت بورد بيا في عام 2012 برنامج أوريجن جرين، والذي يعد برنامج الاستدامة الوطني للأغذية والمشروبات الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم. ويهدف برنامج أوريجن جرين بشكل أساسي إلى إلزام المنتجين وشركات معالجة الأغذية الأيرلندية بخفض بصمتهم الكربونية وتقليص استهلاك الطاقة والمصادر الطبيعية في إنتاج الغذاء. ويعمل برنامج أوريجن جرين على تحقيق هذا الهدف من خلال تحديد أهداف بيئية لكل واحدة من الشركات، وأصبحت أكثر من 90% من صادرات الأغذية والمشروبات الأيرلندية حالياً معتمدة من قبل البرنامج.