الهاجري:

"أحد أهداف خطتنا الاستراتيجية هو تطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة كهدفٍ داعم في تحقيق رؤيتنا بلدية رائدة لمدينة عالمية"

"نفذنا أكثر من 39 مشروعاً من المشاريع الابتكارية والنوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال 2023"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت بلدية دبي حفلها السنوي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين في 2023، حيث كرّمت نحو 35 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والخاص، ومجموعة من الشركاء الإعلاميين والداعمين والموردين، تنشَط في المجالات الخدمية والاقتصادية والسياحية والتجارية والصحية، إضافةً إلى شركاء خطة دبي.

ويمثل الحفل خطوة من بلدية دبي لتطوير منظومة إدارة علاقة الشراكة، وتعزيز وتحسين التعاون والتكامل مع مختلف الشركاء من منظورٍ استراتيجي، وتكريمهم نظير جهودهم الداعمة لخدمات ومشاريع البلدية، بما يخدم رؤيتها ومستهدفاتها، ويطور من أعمالها وأعمال الشركاء على حدٍ سواء على مستوى الإمارة.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي في كلمةٍ ألقاها خلال الحفل، أن منظومة الشراكة في بلدية دبي قائمة على بناء علاقـات التعاون والتكامل مع الشركاء لتحسـين وتطوير جَودة الحياة، والرفاهية في إمارة دبي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والارتقاء بالأداء المؤسسي والموقع التنافسي، مشيراً إلى أن البلدية حددت من ضمن خطتها الاستراتيجية هدفاً يتمحور حول تطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة، كهدفٍ داعم في تحقيق رؤيتها بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وقال الهاجري: "نُقدّر ونثمّن كافة الجهود التي قدمها شركاؤنا الاستراتيجيين وشركاء خطة دبي، إضافةً إلى الشركاء الإعلاميين والداعمين والموردين من مختلف المجالات الحيوية خلال العام الماضي 2023، والذين ساهموا في دعم أعمال ومبادرات ومشاريع البلدية وتحقيق مستهدفاتها".

وأضاف الهاجري: "نفذنا العديد من المشاريع الابتكارية والنوعية بالتعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين خلال 2023، والتي زادت عن 39 مشروعاً منها، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع آفاق دبي لتخطيط مسارات ومواقع ومهابط الطيران للطائرات من غير طيار، ومشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنشاء نافذة إلكترونية موحَّدة في إمارة دبي لنظام تراخيص البناء وغيرها من المشاريع المهمة".

وضمّت قائمة الشركاء الاستراتيجيين لبلدية دبي خلال عام 2023 والتي جرى تكريمها خلال الحفل كل من؛ هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة جمارك دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إضافةً إلى هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة"، وهيئة دبي الرقمية.

كذلك، ضمت القائمة، وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، وطيران الإمارات، ودناتا، ومؤسسة دبي العقارية – وصل، والإمارات للتبريد المركزي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

كما شملت قائمة الشركاء الإعلاميين كلاً من؛ المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ودبي للإعلام، وشبكة أبوظبي للإعلام، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فيما ضمت قائمة الشركاء الداعمين سلطة دبي للتطوير، ودائرة التخطيط والتراخيص في دبي – تراخيص.

وضمت قائمة الشركاء الداعمين كلاً من؛ MDS COMPUTERS TECHNICAL SYSTEMS LLC، PARSONS OVERSEAS LIMITED (DUBAI BRANCH)، NEIL CHEM TRADING (L.L.C)، DETECH CONTRACTING (L.L.C)، Jaggaer FZ-LLC.

يذكر أن بلدية دبي تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، ورؤية طموحة لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، حيث تحرص على تعزيز مكانة إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم مقومات التميز، وتطوير الأعمال والخدمات، وإنجاز المشاريع النوعية والاستراتيجية لخدمة ومواكبة نمو الإمارة، فضلاً عن توطيد علاقات الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، وذلك تعزيزاً لمحاور عمل البلدية الرامية إلى جعل دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وريادة وجَودةً للحياة في كل يوم وضمن جميع القطاعات الحيوية.

#بياناتحكومية

-انتهى-