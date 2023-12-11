ترحب قطر بالمجلس الوزاري العربي لاختيار "عاصمة السياحة العربية" لعام 2024 بعد تتويجها بنفس اللقب عام 2023

تستعد دولة قطر لاستقبال المجلس الوزاري العربي الذي منحها لقب "عاصمة السياحة العربية" لعام 2023 في دورته الأخيرة، ومن المقرر أن تُعقد هذه الدورة بتاريخ 13 ديسمبر في فندق الشيراتون الدوحة، وذلك بحضور مجموعة من السادة الوزراء العرب، الذين سيجتمعون للتركيز على جوانب هامة خلال المجلس.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد، سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بقوله: "سعداء باستضافة الاجتماع الوزاري العربي. والذي يعكس التزامنا جميعاً بتعزيز التعاون في قطاع السياحة العربية وتفاني دولة قطر في لعب دور محوري في تحقيق ذلك. ويسعدنا أن نحتفل بإنجازات نظرائنا العرب في هذا المجال. ونتطلع إلى عقد حدث ناجح ومؤثر من شأنه أن يزيد من تعزيز أواصر التعاون بين مجتمعاتنا العربية ويرسم مسارًا نحو مستقبلٍ ديناميكي ومزدهر في قطاع السياحة العربية".

وأضاف رئيس قطر للسياحة: "إن إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المجلس في تعزيز التعاون وتعميق الروابط بين الدول الأعضاء. ستساهم هذه التأشيرة في تعزيز التبادل الثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وترسيخ التفاهم والتعاون المشترك في مجال السياحة مما سينعكس إيجاباً على تعزيز الروابط الاقتصادية ودفع عجلة التنمية والازدهار في مجال السياحة والمجالات الأخرى في المنطقة بأكملها."

وقد تم تتويج الدوحة بلقب "عاصمة السياحة العربية" لعام 2023 بعد استيفائها المعايير والمتطلبات المرجعية التي وضعها المجلس الوزاري العربي للسياحة. واُعتبر الفوز بهذا اللقب تكريساً للإرث الكبير التي خلّفته باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي مثًّلت أضخم حملة ترويجية للسياحة في البلاد، وفتحت أبواب وآفاق جديدة أمام المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات، وأتاحت للكثيرين تجربة ضيافة قطر وحضارتها وتراثها الثقافي والعربي الأصيل، وذلك من خلال إطلاق منصة "هيّا" التي سهلت الحصول على تأشيرة الدخول.

وتشكل فترة احتفاء الدوحة بلقب عاصمة السياحة ترسيخاُ لأبرز الإنجازات التي حققتها قطر في هذا المجال وذلك بفضل تمتعها بالعديد من الامتيازات التي تتمتع بها، والتي تضم: أسواق تقليدية رائعة، ومتاحف متفردة، وشبكة نقل عام متطورة، وفنادق ومنتجعات ومراكز تسوق فاخرة، ومطار دولي حائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" لمدة عامين على التوالي، وناقلة وطنية تحلق في سماء أكثر من 160 وجهة حول العالم، إضافة إلى احتضانها 128 مرفق من مرافق الاجتماعات والمؤتمرات الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد شهدت توسعاً ملحوظاً في المشهد السياحي، في الفترة التي تلت تتويجها بلقب "عاصمة السياحة العربية" لعام 2023، ، فقد تم استقبال ثلاثة ملايين زائر، مسجلةً بذلك أعلى مستوى في عدد الزوار الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية. واحتضنت قطر النسخة الافتتاحية لعددٍ من الفعاليات العالمية الكبرى، مثل: معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 الذي أقيم للمرة الأولى خارج سويسرا، وبطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، ومعرض إكسبو الدوحة 2023، والذي يعتبر أول معرض دولي للبستنة يُقام في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوق قطر الدولي للسياحة والسفر 2023. وتسعى قطر إلى جذب 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، والاستمرار في التأكيد على جدارتها بالحصول على لقب "عاصمة السياحة العربية".

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-انتهى-