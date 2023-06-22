مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين في دولة الإمارات، كشف منظمو "رؤية الإمارات للوظائف"، الملتقى الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، المزيد من التفاصيل حول نسخة هذا العام، والتي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر 2023.

ويُعدّ توطين المواهب والخبرات الإماراتية في القطاعين العام والخاص من أبرز أهداف الحكومة الإماراتية، والتي تعمل على تحقيقه من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الرسمية، وخاصة البرامج الصادرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

ووفقاً للأهداف التي حددها مجلس نافس، يجب على شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها أكثر من 50 موظفاً تحقيق معدل نمو في التوطين بنسبة 1% في الوظائف المهارية خلال كل ستة أشهر ابتداءً من عام 2023، و2% قبل نهاية العام، وأن تصل إلى 10% بحلول نهاية عام 2026. وجرى تحديد 7 يوليو 2023 ليكون الموعد النهائي لتحقيق أولى مستهدفات التوطين النصف سنوية مع فرض غرامات مالية على الشركات التي لم تحقق هذه النسبة.

وتماشياً مع هذه المستهدفات، يوفر معرض "رؤية الإمارات للوظائف" للشركات الحكومية والخاصة فرصة متميزة للتواصل والتفاعل مع المواهب والخبرات الإماراتية الذين يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية والمساهمة في دعم مسيرة نجاح دولة الإمارات، فضلاً عن كون المعرض منصة تحتفي بالمواهب الشابة وتزودهم بما يحتاجونه من معرفة ونقاشات لتطوير خبراتهم على نحو يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وسيعمل ملتقى "رؤية الإمارات للوظائف 2023" على دعم العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها، إذ تشارك في النسخة الثانية والعشرون من الملتقى أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات، والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري ومجموعة الفطيم وموانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي وشركة إرنست ويونغ وبنك حبيب وشركة نخيل وهيئة الطرق والمواصلات وشركة شلمبرجير وشركة سيمنز وغيرها.

وسيتخلل نسخة هذا العام مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية وورش العمل التفاعلية وغيرها العديد من الفرص للقاء والتواصل المباشر مع أصحاب العمل، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "يُعدّ التوطين والتنويع الاقتصادي من الأولويات الاستراتيجية للحكومة الإماراتية، إذ يُعتبران من الركائز الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. وأصبحت اليوم مشاركة الخبرات والمواهب الإماراتية في تطوير القطاع الخاص ضرورة رئيسية، وخاصة بعد الإعلان عن أهداف التوطين التي يجب أن تلتزم بها شركات القطاع الخاص ابتداءً من العام الجاري. لذا يوفر ملتقى رؤية الإمارات للوظائف 2023 منصة فريدة تدعم رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، فضلاً عن كونها تعزز التواصل بين المواهب الإماراتية الشابة وأصحاب العمل، وتساعدهم في تطوير خبراتهم لتلبي متطلبات مجموعة متنوعة من القطاعات، والتي تشمل الخدمات المصرفية والطاقة والخدمات اللوجستية والعقارات والحكومة والاتصالات والضيافة وغيرها".

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