

المنتدى سيشهد حفل توزيع جوائز وياكم 2.0 الذي سيكرم الفائزين الثلاثة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تنظم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي منتدى الأعمال للقطاع الاجتماعي (SSBF) الأربعاء المقبل 22 نوفمبر الجاري، منتجع ويستن أبوظبي، بمدينة خليفة.

يجمع الملتقى الجهات من القطاع الحكومي والخاص وعدد من المعنيين في القطاع الثالث، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الموضوعات الاجتماعية، وترسيخ مفاهيم الابتكار، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بمواجهة أي من التحديات الاجتماعية والمواضيع ذات أولوية.

ويعكس المنتدى لذي يقام تحت شعار "توفير حياة كريمة لكبار السنّ في أبوظبي"، التزام دائرة تنمية المجتمع بتعزيز الرفاه المالي والاجتماعي والعاطفي لكبار السن، تقديراً لدورهم وإسهاماتهم الفاعلة وتأثيرهم على المجتمع عبر الأجيال، حيث يتضمن الملتقى سلسلة من العروض التقديمية والكلمات الرئيسية وورش العمل التفاعلية، يقدمها خبراء في مجال كبار السن، إضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لرفع جودة حياة كبار السن.

كما سيتضمن الحدث الإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من مبادرة "ويّاكم" التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية التي تواجه كبار السن.

كما سيشهد منتدى أعمال القطاع الاجتماعي مشاركة من مختلف الشركاء وممثلي مختلف القطاعات الذين يسهمون من خلال خبراتهم ورؤيتهم وآرائهم في تطوير حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية الملحّة التي تواجه مجتمع أبوظبي، لينعم أفراده بالرفاه وجودة الحياة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 4 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للإسكان.