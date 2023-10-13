خالد البستاني: الحدث نافذة عالمية مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والحلول الضريبية

دبي: تُشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 43 لمعرض "جيتكس غلوبال 2023" الذي تنطلق فعالياته يوم الإثنين المقبل وتستمر خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها في المعرض مستجدات مشاريعها القائمة، كما ستُطلق مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار جهود الهيئة للاستفادة من التقنيات الحديثة للمحافظة على استمرارية الارتقاء بأنظمة عملها، وبخدماتها الرقمية بما يُلبِّي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بشكل استباقي.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تأتي مشاركة الهيئة في "جيتكس غلوبال 2023" في إطار خطط الهيئة للتعريف بخدماتها الرقمية المُتنوعة وملامح التطوير المستمرة التي تشهدها هذه الخدمات، وتسليط الضوء على مشاريع الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بكافة المجالات".

وأضاف سعادته: " يُعد معرض "جيتكس غلوبال" نافذة عالمية مثالية تُتيح للهيئة التواصل الفعال مع المعنيين والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والحلول الضريبية، ومن جهة أخرى يتيح الحدث الفرصة لنا لاستطلاع آراء الجمهور حول خدمات الهيئة ومُقترحاتهم بشأنها بما يدعم سعينا المستمر لتحسين تجارب المُتعاملين بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية لرفع كفاءة النظام الضريبي بصفة مُتواصلة ومساندة الخاضعين للضريبة لتحقيق الامتثال الضريبي بآليات تتميز بالسلاسة والوضوح".

وخلال مشاركتها في "جيتكس غلوبال 2023" تُقدم الهيئة الاتحادية للضرائب عروضاً تفاعلية للمُشاركين والزوار حول مُستجدات مبادراتها الرقمية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية ومن بينها: "باقة موفق" التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، و"الوكيل الضريبي المُتخصِّص" التي توفر آلية متطورة تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة.

كما تُقدم الهيئة مجموعة من الندوات التعريفية والعروض المرئية حول تحديثات منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، التي تدعم جهود الهيئة وخططها للتطوير المتواصل اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، لتقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات، بالإضافة إلى عروض تُسلط الضوء على المنصة الإلكترونية لخدمات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ونظام التسجيل في ضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس"، وخدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، بالإضافة إلى مجموعة من النماذج الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.