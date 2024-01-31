عبدالعزيز الشايع : النتائج المالية تعكس قوة المركز المالي ونجاح الإستراتيجية لتعزيز مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية في المنطقة

عادل الماجد : بوبيان قدم نموذجاً مصرفياً استثنائياً يُرسخ بصمته في الصناعة المصرفية الإسلامية

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نتطلع لزيادة الحصص السوقية وتطوير باقة الحلول والخدمات لتلبية الطلب المتنامي

بوبيان أتم إستراتيجيته الخمسية "بوبيان 2023" بمزيد من التوسع محلياً والانطلاق إقليمياً وعالمياً

أفكار الموظفين القائمة على الإبداع والابتكار تؤثر على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة

دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات يأتي على رأس أولويات استراتيجية بوبيان

Nomo شهد إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية العالمية



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً صافية عن عام 2023 بلغت 80.4 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 39% عن عام 2022، فيما بلغت ربحية السهم 818. فلس مع توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح 8 فلساً نقداً و6% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي.

وقال رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع تعليقاً على ذلك "بحمدالله سعداء جداً باستمرار نمو نتائجنا المالية خلال عام 2023 ليعكس هذا الأمر قوة المركز المالي واستدامة الأرباح ونجاح استراتيجية بوبيان نحو الاتقان لتعزيز مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية في المنطقة وثالت أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتية .



وأوضح الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2023، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 8.4 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7%. وكذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 9%، فيما بلغت محفظة التمويل 6.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 218 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 8%.

وتقدم الشايع بجزيل الشكر للمساهمين والمستثمرين و جميع عملاء بوبيان على ثقتهم وولائهم، مؤكداً دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك ذات الاحترافية والتوجيهات الحكيمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج ولجميع الموظفين على تفانيهم في العمل خلال العام الماضي .

** عام الإنجازات والأداء القوي

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد أن العام الماضي شهد تحقيق أهداف وإنجازات وتوسعات إقليمية ودولية عديدة بفضل ما تستند إليه رؤية واستراتيجية المجموعة من ركائز قوية، حيث أتم البنك إستراتيجيته الخمسية "بوبيان 2023" التي بدأها في عام 2019 بهدف التحوّل الإيجابي في أعماله، ليصبح بوبيان نموذجاً مصرفياً استثنائياً يُرسخ بصمته في الصناعة المصرفية الإسلامية.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع مرور 19 عاماً على انطلاق مسيرة "بوبيان" الثرية بالنجاحات المصرفية، استطاع وبخطوات مدروسة أن يصبح علامة تجارية رائدة رغم حدة التنافسية بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذاً مساراً نوعياً يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية.

وأكد الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية فى خدمة العملاء والتفوق التكنولوجى وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

** جوائز وتصنيفات دولية

حصد بوبيان خلال 2023 22 جائزة وشهادات وتصنيفات دولية من مؤسسات عالمية مرموقة في مختلف المجالات وقطاعات العمل ليثبت ريادته المصرفية والرقمية وقوة الاستراتيجية التى انتهجها منذ سنوات على المستويين المحلي والإقليمي وأيضاً العالمي.

وتقديراً لتفوق البنك في تطوير قاعدة حلوله وريادته الراسخة في عمليات التحول الرقمي حصد البنك جائزة " أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي" وجائزة "أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية" و "جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط" في نفس المجال بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" على مستوى الكويت" من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.

كذلك جائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية" على مستوى العالم ، كما صُنف كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أماناً في الكويت والثاني خليجياً من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية بالإضافة إلى جائزتي "أفضل البنوك الإسلامية للتحول الرقمي" و"الأفضل في الحلول الرقمية" من مؤسسة يورومني العالمية.

وعلى مستوى قطاع الشركات، حصد بوبيان جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم من يورومني العالمية ليؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة.

كما واصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة "سيرفس هيرو" العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.

بالإضافة إلى ذلك، استقرت تصنيفات البنك من وكالات موديز وستاندر آند بورز وفيتش عند A2 وA وA على الترتيب. وبالنسبة للتصنيف الائتماني دون الدعم الحكومي أو ما يُعرف بـ "xgs" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن استحداث هذا المعيار الجديد يُعبر عن رؤية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للملاءة الائتمانية لبوبيان في حال استبعاد فرضيات وجود دعم استثننائي من الحكومة. وقد حصل بوبيان على ثاني أفضل تصنيف في الكويت وفقاً لهذا المعيار.

**المنتجات والخدمات

قدم بوبيان مجموعة من الخدمات والمنتجات وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد وأيضاً الشركات والمعنية بخلق قيمة مضافة لعملائه وحرصه على ضرورة الحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان دعم عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة لاسيما في ظل التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية بالاضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.

وخلال 2023 افتتح بوبيان مجموعة من الفروع لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 48 فرعاً تم تطويرهم وتحديثهم بشكل كامل وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً، كما تم تزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانيات التي توفر للعملاء السرعة والراحة والسهولة لآداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.

وعلى مستوى حساب الأعمال والشركات ، أخذ بوبيان على عاتقه مسؤولية تمكينهم بالخبرات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها مثل إطلاق SoftPOS والمتاحة من خلال تطبيق SoftPOS، و طرح تحديث جديد لخدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقمياً ليشمل مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية ذات المزايا الاستثنائية اغلبها يُطرح لأول مرة في الكويت مثل خدمة جدولة المدفوعات و e-Pay Mandoob بالإضافة إلى خدمة eRent المتاحة على تطبيق بوبيان للشركات ليتمكنوا من خلالها من متابعة وإدارة جميع عقاراتهم الاستثمارية بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات الشهرية بصورة رقمية من خلال منصة رقمية واحدة.

وسعياً منه لمنح عملائه تجارب مصرفية مميزة، اطلق بنك بوبيان خلال العام الحالي حساب "بريميوم" الجديد والذي تم تصميمه خصيصاً ليُمثل تجربة مميزة للعملاء ذوي الملاءة المالية ويُقدم لهم مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات والعروض المميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويجعلها أكثر سهولة داخل الكويت وخارجها.

** المسؤولية المجتمعية

مع اختتام عام 2023 نجح بوبيان في تقديم نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات ذات البصمة الواضحة والتي أبرزت تفوقه اجتماعياً واستمرار خططه الساعية ليتوج بجائزة "أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم" من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لما قام به تجاه المجتمع كجزء من مسؤوليتة الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية التي تؤكد مساره الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها.



ولعل أبرز ما يميز برنامج المسؤولية الاجتماعية في بنك بوبيان هو التنوع في المجالات التي يتناولها ودعمها من خلال مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية بما يتناسب مع مختلف الشرائح العمرية وعلى سبيل المثال الاهتمام بالجانب الصحي والرياضي والشبابي والتعليمي وكذلك البيئي وغيرها من المجالات المؤثرة بشكل واضح في مسيرة البنك وتطويرها لتحقيق نمو مستدام.

وقد تواصلت مسيرة مبادرات بوبيان الإنسانية من خلال حملة "نور بوبيان" السادسة والتي انطلقت إلى الجمهورية الموريتانية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين لتستكمل الحملة رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء أكثر من 14 ألف عملية لإزالة المياة البيضاء على مدار 6 حملات في العديد من الدول الافريقية بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين.

واستكمالاً لدعم المشاريع الشبابية الكويتية الناشئة نظم بوبيان فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بمشاركة أكثر من 45 مطعم وكافيه متخصص للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية وشهد حضوراً كثيفاً تجاوز 88 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.

** الموارد البشرية ..ركيزة النجاح

يمكن القول أن موظفي بوبيان هم إحدى الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية لتتماشى تماماً مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية في بيئة العمل وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيراً ملحوظاً على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.

ونتيجة لذلك استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تقلد الكوادر النسائية لمناصب قيادية وارتفاع نسبة الكوادر النسائية في البنك التى تقترب من 30% .

** Nomo Bank والتوسع دولياً



وشهد العام 2023 انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية الى جانب عقد مجموعة من الاتفاقيات الهامة ومن بينها اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB – Nomo و Al Hilal – Nomo .

كما اطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة تمنحهم تجربة الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائياً مع بطاقة Nomo و Apple Pay.

واستطاع Nomo أن يكون ضمن أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة لتوفير مجموعة من الخدمات العقارية والتمويلية والاستشارية المتكاملة الخاصة بإمتلاك وحدات عقارية بسوق المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة عبر شراكاته مع كبرى الشركات العقارية مثل أعيان العقارية و بلوبرينت و Great Portland.\

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان

المبالغ بالمليون د.ك

التغير خلال عام 2022 خلال عام 2023 المؤشــر

39% 57.8 80.4 صافي الأرباح

8% 201 218 الإيرادات التشغيلية

9% 5,962 6,479 ودائع العملاء

7% 5,914 6,321 محفظة التمويل

7% 7,881 8,405 الأصول

#بياناتحكومية

-انتهى -