توزيعات الأرباح المقترحة تتضاعف لتصل إلى 120 فلس تتويجاً للنتائج القياسية واحتفالاً بذكرى الستين عاماً على تأسيس المجموعة

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم في عام 2023 بفضل نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة. وارتفعت أرباح الربع الأخير من العام 2023 بنسبة %3 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليار درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. وفي ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلس بمناسبة الإحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة التوزيعات النقدية عن العام السابق.

كما قفزت قاعدة أصول بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% في عام 2023 نظراً لنمو الودائع بمبلغ 82 مليار درهم والتي رسّخت مكانة المجموعة الريادية في السوق، في حين شكّلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة إضافة قياسية بلغت 30 مليار درهم. وارتفع الإقراض بنسبة 5% نتيجة النمو القوي لقروض الأفراد، إلى جانب إصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم. ولاتزال الميزانية العمومية القوية تواصل دعمها لمركز بنك الإمارات دبي الوطني لتجعل منه قوة إقليمية بارزة. وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 33%، كما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6%، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك أداءً متميّزاً. وتوسعت شبكتنا في المملكة العربية السعودية لتشمل 15 فرعاً، وقمنا كذلك بتعزيز حضور فروعنا في مصر، وهو ما لعب دوراً في تحسين بصمتنا الدولية وقدراتنا الرقمية لتحقيق المزيد من النمو. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بكونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28).



أبرز النتائج المالية – لعام 2023

 ارتفاع بنسبة 65% في الأرباح على خلفية النمو الكبير في الميزانية العمومية، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة

• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% ليصل إلى 43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال

• نمو سليم للأصول بنسبة 16% لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023

• نمو قوي في القروض، حيث ارتفعت بنسبة 5% بفضل الزخم القياسي في قروض الأفراد وإصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم مستفيدة من تواجدنا الإقليمي الفعال

• مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 82 مليار درهم في عام 2023، بما في ذلك 30 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

• ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة

• انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة عمليات التحصيل القوية التي تم تحقيقها خلال العام مع تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.6%

• ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 68% لتصل إلى 332 فلساً

 إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

• عام قياسي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، حيث جمع البنك الاستثماري 79 مليار دولار أمريكي من رأس المال نيابة عن العملاء المحليين والإقليميين والدوليين عبر 134 صفقة بارزة

• إطلاق Tablet X، وهي منصة للخدمات المصرفية على الأجهزة اللوحية تتيح فتح الحساب الفوري، والإصدار الفوري لبطاقات الائتمان، وطلب القرض الشخصي، وفتح حساب الودائع الثابتة

• طرح نظام إدارة حسابات الضمان العقاري الجديد لتوفير خدمات فعالة لحسابات الضمان العقاري

• ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد

• ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

• إطلاق تطبيق “ENBD X” للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة

• وسّعت منصة الثروة الرقمية نطاق الوصول إلى الأسهم العالمية، مما نتج عنه استثمارات بأكثر من مليار درهم منذ إطلاقها، وهو ما عزز من مكانة تطبيق "ENBD X" كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات

• ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 40% في عام 2023، مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني

• تطبيق عملية الانضمام الرقمي الكلي للعملاء إلى الخدمات المصرفية للأعمال، إذ تشكل نسبة الانضمام الرقمي حالياً أكثر من 70%

• نمو القروض في المملكة العربية السعودية بشكل كبير نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للأفراد بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في أعقاب توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 15 فرعاً

 بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى بنك قائم على البيانات والتقنية الرقمية، ويقدم حلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للعملاء، نظراً لأن طموحاتهم بشأن تحقيق صافي انبعاثات صفرية وأهداف الاستدامة تشكل قوة دافعة للنشاط الاقتصادي

• منصة تداول الكربون وأسعار صرف العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي تعزز عروض ومزايا المنتجات

• طرح سندات جزئية لأول مرة من قبل بنك إقليمي، مما ساهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى أدوات الدخل الثابت

• تقديم حلول نقدية غير ورقية لعملاء الشركات في إطار رحلة التحول الرقمي المستمرة

• تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر العمليات بالشراكة مع "مايكروسوفت"

• تنفيذ أكثر من 50 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء الرقمية، وتحليل المخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية

• إبرام شراكة مع "هب 71" لتسريع الابتكار في التكنولوجيا المالية

• صندوق الابتكار يحقق استثماراً ملفتاً في أسهم "كومغو" لإحداث نقلة نوعية في عروض ومزايا التمويل التجاري الرقمي لديه

• إطلاق برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع كبرى الشركات البارزة

• الالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة

• إنخفاض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 8% والنطاق 2 بنسبة 20% خلال عام 2030

• الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على "تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات العربية المتحدة

• نشر إطار عمل التمويل المستدام من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك، وهو ما يُعزّز الالتزام على مستوى المجموعة ويتيح إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالاستدامة

• إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهي الأكبر على الإطلاق يُصدرها بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

• تطبيق خدمة "مايكروسوفت لإدارة حلول الاستدامة”، بهدف تحفيز مسار التحول الرقمي لعمليات البنك المستدامة

• تقديم الحلول المؤتمتة لقياس وتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات بالشراكة مع منصة "كوريوليس إي إس جي"

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:

 "حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح على الإطلاق بلغت 21.5 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس الاقتصاد الإقليمي السليم ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة.

 لقد سخّر بنك الإمارات دبي الوطني ميزانيته العمومية القوية لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدّم أكثر من 70 مليار درهم من القروض الجديدة للشركات، وزيادة كبيرة في عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 باعتبارنا بنك رائد في المنطقة، فقد كان من دواعي فخرنا بأن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 كما قمنا بنشر إطار التمويل المستدام الخاص بنا، وتمكنا من إصدار أكبر سندات خضراء على الإطلاق من بنك إقليمي، والتزمنا بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، والتوقيع كذلك على "تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، فإننا نقترح توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، واحتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس المجموعة، فإننا نقترح إضافة بقيمة 20 فلس، لتتضاعف بذلك قيمة التوزيعات النقدية وتصل إلى 120 فلس للسهم الواحد.



وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

 "حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 43 مليار درهم بفضل النمو الملفت في الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

 كما أدى ارتفاع الدخل وانخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار درهم.

 ساهمت القروض الجديدة المقدمة للشركات بقيمة 70 مليار درهم بتحقيق نمو ملفت بنسبة 18% في أنشطة إقراض الشركات، في حين نمت قروض الأفراد بنسبة 19% مع استمرار نجاح دبي في الحفاظ على مكانتها كمنارة للنمو الاقتصادي.

 كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 82 مليار درهم، من ضمنها 30 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

 وبفضل مكانتنا الريادية وقدراتنا المثبتة في مجال تكنولوجيا المعلومات تمكنا من إطلاق تطبيق "ENBD X" للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، الحائز على الجوائز التقديرية، والذي يدمج منصة الثروات الرقمية الخاصة بنا، مما جعله حلاً شاملاً ومتكاملاً للخدمات المصرفية."



وتحدث شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً:

 "ساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 16% لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023.

 تشكل العمليات الدولية حالياً نسبة 39% من إجمالي الدخل.

 إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني 15 فرعاً في المملكة العربية السعودية، ولدينا خطط لتعزيز تواجدنا من خلال زيادة عدد فروعنا لتصل إلى 24 فرعاً بحلول عام 2025.

 وتحسنت جودة الائتمان بشكل ملحوظ على خلفية عمليات التحصيل الكبيرة، فيما تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 4.6%، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

 في ظل ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبارها وجهة جذابة للأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدماته بكفاءة لكافة أصحاب الثروات من مختلف القطاعات."



بيان الدخل

جميع الأرقام بالمليار درهم السنة المالية 2023

السنة المالية 2022

مقارنة بالعام السابق %∆

صافي دخل الفائدة 30.1 23.2 30%

الدخل غير الممول 12.9 9.3 39%

إجمالي الإيرادات 43.0 32.5 32%

نفقات تشغيلية (11.7) (9.3) 26%

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 31.3 23.3 35%

مخصصات انخفاض القيمة (3.4) (5.2) (33)%

الأرباح قبل الضريبة وأخرى 27.9 18.1 54%

تسوية التضخم (4.2) (3.1) 37%

الضريبة (2.1) (2.0) 9%

الأرباح 21.5 13.0 65%



مؤشرات رئيسية السنة المالية 2023

السنة المالية 2022

مقارنة بالعام السابق %∆

نسبة التكاليف للإيرادات 27.2% 28.5% (1.3)%

هامش صافي الفائدة 3.95% 3.43% 52 نقطة أساس

التكاليف إلى الدخل (نقطة اساس) 71 108 (37) نقطة أساس

ربحية السهم (درهم) 3.32 1.98 134 فلس

العائد على حقوق المساهمين الملموسة 24.3% 17.1% 7.2%



التقرير المالي

الميزانية العمومية

جميع الأرقام بالمليار درهم كما في

31 ديسمبر 2023 كما في

31 ديسمبر 2022 مقارنة بالعام السابق

إجمالي الأصول 863 742 16%

إجمالي القروض 481 456 5%

الودائع 585 503 16%



مؤشرات رئيسية السنة المالية 2023

السنة المالية 2022

مقارنة بالعام السابق %∆

نسبة القروض المتعثرة 4.6% 6.0% (140) نقطة أساس

نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة 163% 145% 18%

نسبة تغطية السيولة 210% 182% 28%

نسبة كفاية رأس المال 17.6% 18.3% (70) نقطة أساس

نسبة الشق الأول 16.5% 17.2% (70) نقطة أساس

نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 14.9% 15.4% (50) نقطة أساس

قد تظهر فروقات التقريب في المستند

أداء الأعمال

 حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً لعام 2023 والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات لها، وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث أنشطة القروض والنمو الملحوظ في الميزانية العمومية.

- ارتفع حجم الإقراض إلى مستوى قياسي بمبلغ 18 مليار درهم، ونمت الودائع بمبلغ 35 مليار درهم في عام 2023، ترافق مع نسبة سليمة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بلغت 77%.

- ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

- ارتفع الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أعلى دخل سنوي ممول وغير ممول على الإطلاق.

- تم إطلاق تطبيق "ENBD X" و"EI +" للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما يوفر مجموعة رائدة في السوق من المنتجات والخدمات.

- تم توسيع منصة إدارة الثروات الرقمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية والإقليمية، وهو ما عزز من مكانة تطبيق "ENBD X" كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات.

- ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 40% في عام 2023، مما يُبرز مكانة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني.

 استفادت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات من شراكتها الإستراتيجية مع مؤسسات حكومية وشركات كبرى من خلال تعزيز منصات الخدمة الرقمية.

- ارتفعت الربحية بمقدار الضعف تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الهوامش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونمو نشاط الإقراض وارتفاع دخل الرسوم عبر كافة فئات المنتجات وعمليات التحصيل الكبيرة.

- ارتفع حجم إقراض الشركات (بإستثناء السيادية) بنسبة 18% مدعوماً بإصدار قروض جديدة بقيمة 70 مليار درهم في جميع أنحاء المنطقة، وتحديداً في مجالات التصنيع والتجارة والنقل والاتصالات واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

- كان للنمو الكبير في الحسابات الجارية وحسابات التوفير دور بارز في إدارة تكلفة التمويل بكفاءة.

- حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أداءً قياسياً خلال العام حيث جمع البنك الاستثماري 79 مليار دولار أمريكي من رأس المال نيابة عن العملاء المحليين والإقليميين والدوليين عبر 134 صفقة بارزة.

- شهد العام مزيداً من التركيز الرئيسي على التمويل المستدام عبر القطاعات من خلال إطلاق برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع كبرى الشركات البارزة.

- تقديم حلول نقدية غير ورقية لعملاء الشركات في إطار رحلة التحول الرقمي المستمرة.

 أحرزت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً، حيث تضاعفت الأرباح لتصل إلى 3.4 مليار درهم في عام 2023، مدفوعة بالمركز القوي للميزانية العمومية، إلى جانب الارتفاع في دخل الاستثمار في سجل الحسابات المصرفية.

- حقق مكتب التداول نتائج قوية، حيث سجل تداول العملات الأجنبية نمواً بنسبة 64%.

- حققت المبيعات نمواً قوياً مدفوعاً بالمنتجات المهيكلة وصرف العملات الأجنبية.

- بنك الإمارات دبي الوطني هو المتعامل الرئيسي الرائد في سوق السندات السيادية بالدرهم وكان أول بنك يصدر سندات وصكوك مقومة بالدرهم.

- تحسين مزايا وعروض المنتجات للعملاء من خلال إطلاق منصة تداول الكربون وأسعار صرف العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي.

- أول بنك في المنطقة يطرح سندات جزئية، مما ساهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى مجموعة متنوعة من أدوات الدخل الثابت.

- حافظ دينيزبنك على أرباحه عند 1.6 مليار درهم وقدّم دعماً تمويلياً جديداً للاقتصاد، كما نمت ميزانيته العمومية بنسبة 19% لتصل إلى 147 مليار درهم.

ملامح مستقبلية

لاتزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة على الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. وتشير استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى نشاط قوي في القطاعات غير النفطية في الربع الأخير من عام 2023، وأظهرت نمواً قوياً في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى استمرار الزخم حتى عام 2024. وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5% في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 4% في المملكة العربية السعودية، مدعوماً باستمرار الاستثمار والاستهلاك. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على نطاق أوسع، تواصل مصر استكشاف مبيعات الأصول، مما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد، كما قامت تركيا برفع أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.



#بياناتحكومية

-انتهى-

الجوائز:

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جوائز "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2023"

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للعام" 2023 خلال حفل توزيع جوائز ذا بانكر

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في فئة الشرق الأوسط" من "ذا بانكر"

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني العقارية 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط عن الخدمات الرقمية" و"أفضل بنك خاص محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى في الشق الأول من رأس المال والمرتبة الثانية من حيث إجمالي الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرتبة الرابعة ضمن أفضل 25 بنكاً في الشرق الأوسط والمرتبة 85 ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لأفضل 1000 بنك عالمي

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أقوى بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل خدمة مصرفية عبر الهاتف المحمول عن "ENBD X"– جوائز المنتجات الرقمية والسلسة وأفضل بنك للمعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز "ذا آسيان بانكر جلوبال" للابتكار في التكنولوجيا المالية جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة فوربس لأفضل البنوك في العالم لعام 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المركز التاسع في قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المركز السابع في قائمة فوربس لأفضل البنوك في الشرق الأوسط لعام 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل حلول رقمية خاصة بالبنك الخاص للعملاء في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة" من جوائز جلوبال فاينانس العالمية لأفضل البنوك الخاصة لعام 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد خمس جوائز مرموقة ضمن جوائز التميّز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023

 بنك الإمارات دبي الوطني- السعودية يحصد جائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس" وجائزة " البنك الأكثر ابتكاراً لخدمات الأفراد -المملكة العربية السعودية 2022" من خلال جوائز "الاقتصاد العالمي" كما نال جائزة "أفضل مبادرة للمباني الخضراء – الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية 2022 " من جوائز "إنترناشيونال فاينانس"

 بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" بقيمة 3.89 مليار دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2023

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 850 فرعاً إضافة الى 4,431 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

ابراهيم سويدان باتريك كليركن

نائب رئيس أول، رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة رئيس علاقات المستثمرين

بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني

بريد الكتروني:ibrahims@emiratesnbd.com بريد الكتروني: IR@EmiratesNBD.com

PatrickE@EmiratesNBD.com