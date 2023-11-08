دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك في الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، 28 شركة إيطالية ضمن الجناح الإيطالي في المعرض. وتعتبر هذه الشركات من كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة في الحلول المتقدمة الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والحلول المتكاملة لمعالجة النفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، والمعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية مياه البحر، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعي.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا علاقات قوية قائمة على تنمية وحماية المصالح المشتركة، وقد ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ومع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، نتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز التعاون في العديد من القطاعات، خاصة في الطاقة المتجددة، وأداء دور فعال في تسريع عجلة الحياد الكربوني وانتقال الطاقة وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع. ونرحب بالمشاركة الدائمة للشركات الإيطالية في معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، ويسعدنا اختيار كبرى الشركات الإيطالية للمعرض ليكون بمثابة منصة رائدة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات واستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة، وبناء الشراكات والعلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال."

من جانبه، قال أميديو سكاربا، المفوّض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في دولة الإمارات: "تتوافق رؤية جمهورية إيطاليا ودولة الإمارات في جهودهما لمواجهة التحديات المناخية الحالية. ويعد معرض ويتيكس منصة مثالية لمواصلة تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة. ومع تصدير منتجات بقيمة 134 مليون يورو إلى دولة الإمارات في عام 2022، تعد إيطاليا المورد الأوروبي الثاني لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. وشهد قطاع التصدير في إيطاليا صعوداً ونمواً خلال النصف الأول من عام 2023، وقد سجل تصدير التقنيات الخضراء زيادة بنسبة 51%."

وأضاف سكاربا: "نعود مجدداً اليوم إلى معرض "ويتيكس" بمشاركة عدد أكبر من خيرة الشركات الإيطالية الأكثر مهارة. ونضع الاستدامة على رأس قائمة أولوياتنا؛ وشعارنا هذا العام هو "الاستدامة هي إيطاليا المستدامة"، ونؤكد على التزام إيطاليا بالمساهمة في دعم التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، خاصة في العام الذي ستستضيف فيه الدولة مؤتمر الأطراف (COP28)."

العارضون في جناح إيطاليا:

AIR CLEAN SRL

ALFA WATER SRL

ASCOT

ATLAS FILTRI SRL

EASY SRL

EMEC SRL

ETATRON D.S. SPA

F.A.M. SNC DI CHECCACCI S. & C.

FAGGIOLATI PUMPS SPA

FPZ SPA

HP HIGH PRESSURE SRL

HYTEK SRL

IEG SPA

INSPECTION DRONE

MEG SCIENCE

MM GRIGLIATI

OCMI-OTG SPA

OSMO

PLASTEK SRL

REIWA SRL

RINA CONSULTING SPA

SAER ELETTROPOMPE SPA

SEFT

SERECO SRL

STEIEL ELETTRONICA SRL

SYSTEA SRL

TRITOR

UNIDELTA SPA

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شيخة المهيري / محمد المهيري / رئبال دايخ أشواريا أناند / أنس خليليّة

هيئة كهرباء ومياه دبي كويل كوميونيكيشنز

هاتف: +971 55 2288228 / +971 55 2725291 / +971 50 9099819 +971 56 921 3268 / +971 52 276 3049

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae / Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae pnair@quillmena.com akhaleliah@quillmena.com /

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