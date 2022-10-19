الجامعة تشارك في ثلاثة معارض تعليمية رائدة في أبوظبي ودبي والشارقة لتوفر للطلاب الراغبين بالتسجيل فرصة التعرف على الجامعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن مشاركتها خلال الشهر الجاري في ثلاثة من معارض التعليم العالي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي معرض نجاح 2022 في أبوظبي ودبي، ومعرض التعليم الدولي في الشارقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجامعة للتواصل مع الطلاب الراغبين بدراسة الطب والعلوم الصحية بما يمكّنهم من استكشاف الآفاق الواسعة التي توفرها الوظائف في قطاع الرعاية الصحية. وتستعرض الجامعة خلال مشاركتها العديد من فرص التعليم العالي المتوفرة في كلياتها الثلاث، وهي كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية الطب، وكلية التمريض والقبالة.

وتنطلق فعاليات معرض نجاح بين 16 و18 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبين 23 و25 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتوفر مشاركة الجامعة في معرض نجاح الفرصة للطلاب الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية للتواصل مع ممثلي الجامعة حول الشؤون الأكاديمية والحياة الجامعية والأبحاث والمنح الدراسية وبرنامج التدريب الصيفي الفريد من نوعه الذي تقدمه الجامعة. كما تُشارك الجامعة بين 19-22 أكتوبر في الدورة الـ 18 من معرض التعليم الدولي الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذه المعارض في وقت مثالي، حيث تتزامن مع فتح باب القبول والتسجيل في الجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024 في 15 أكتوبر الجاري.

وأصبحت الجامعة منذ أكثر من عام جزءاً من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دولة الإمارات. وتُقدم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج الجامعية في مجالات الطب وطب الأسنان والتمريض، بما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية المتمثلة في تحسين المخرجات الصحية من خلال إحداث تحول جذري في التعليم.

وتُوفر كلية الطب في الجامعة ثلاثة برامج، هي بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير العلوم الطبية الحيوية، والدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية. وتقدم كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان خمسة برامج للدراسات العليا في طب الأسنان وبرنامج الامتياز في طب الأسنان لمدة عام واحد في مستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى متخصص في طب الأسنان في دبي. كما تقدم كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان ومستشفى دبي للأسنان برنامج إقامة في علاج جذور وعصب الأسنان، وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات والبرنامج الوحيد الحاصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وتقدم كلية التمريض والقبالة

في الجامعة برنامجي الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى تمريض الأطفال. جدير بالذكر أن جميع البرامج معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أحمد العوضي، مدير أول إدارة القبول والتسجيل في الجامعة: "يُعد معرض نجاح ومعرض التعليم الدولي من أبرز المنصات التي تُتيح لنا فرصة لقاء الطلبة من جميع أنحاء الدولة وتعريفهم بالإمكانيات غير المحدودة للوظائف في قطاع الرعاية الصحية. وتُمثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أهم الوجهات التعليمية للطلبة، بفضل استثمارها في التميز الأكاديمي ونجاح طلبتها. وندعو جميع المهتمين بالعمل في قطاع الرعاية الصحية إلى زيارة جناح الجامعة في هذه المعارض".

باب القبول والتسجيل في برامج الجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024 مفتوح الآن. لتقديم الطلبات، يُرجى زيارة: Registration.aspx-Application/Application-https://admissions.mbru.ac.ae/Admission

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