أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن بدء موسم الرحلات البحرية السياحية، مع وصول "كريستال سيمفوني"، أول سفينة سياحية لمحطة أبوظبي للسفن السياحية، بميناء زايد.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة البحرية في أبوظبي موسماَ مزدهراً ابتداءً من شهر نوفمبر من العام الجاري، وسط مؤشرات إيجابية تشير إلى استقبال محطة أبوظبي للسفن السياحية 126 رحلة، واستقبال شاطئ صير بني ياس 63 سفينة سياحية، بعد أن استقبل بالفعل السفينة الأولى لهذا الموسم يوم 31 أكتوبر. جدير بالذكر أن تسعاً من هذه السفن اختارت أبوظبي وجهة لأولى رحلاتها لهذا الموسم.

وبهذه المناسبة، قالت نورة راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لموسم السياحة البحرية في أبوظبي، مع وصول سفينة كريستال سيمفوني. في الموسم الماضي، برز ميناء زايد باعتباره أكثر موانئ الرحلات البحرية ازدحاماً في المنطقة، ما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة عالمياً، بفضل البنية التحتية الاستثنائية التي تمتلكها وتضمن لها استقبال أكبر السفن في المنطقة بكل سهولة. وسنواصل الالتزام بتوطيد شراكاتنا مع شركات السفن السياحية العالمية في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بمكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للسفن البحرية."

وتماشياً مع التزام المجموعة بإثراء أجندة الفعاليات السياحية في أبوظبي، تستعد محطة أبوظبي للسفن السياحية لاستقبال أكثر من 7,000 زائر خلال سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، وضمان توفير أعلى معايير الضيافة العالمية لهم.

جدير بالذكر أن إدارة أعمال الرحلات البحرية، التابعة لقطاع الموانئ بالمجموعة، قامت بتوسيع عملياتها لتشمل البحر الأحمر، مع افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في يناير2023.

وفي موسم السياحة البحرية 2022-2023، استقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي، حيث استهل أكثر من 82 ألف منهم رحلاتهم من أبوظبي. وكانت نتائج الربع الأول من عام 2023 قوياً بشكل ملحوظ، حيث تم استقبال 363,494 زائراً، على متن 120 سفينة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الذي شهد استقبال 89,953 زائراً على متن 60 سفينة. كما زادت نسبة عدد الركاب الذين تم استقبالهم في الربع الأول من عام 2023 عن العدد الذي تم استقباله طوال عام 2022 بأكمله بأكثر من 37%.

وكانت محطة أبوظبي للسفن السياحية قد افتتحت في شهر ديسمبر من العام 2015، لتوفر قاعدة مثالية للزوار القادمين على متن السفن السياحية، ما يمكنهم من استكشاف العاصمة الإماراتية، والتعرف على طابعها الفريد. كما جرى تجهيز المحطة بالمطاعم ومنافذ بيع التجزئة والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات السفر التي تقدّمها شركة الاتحاد للطيران وتخزين أمتعة الركاب.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".