أكدت أن ممارسة الأنشطة الدعائية في غير وقتها مخالفة صريحة لقواعد العملية الانتخابية

اللجنة الوطنية للانتخابات:

لجان الإمارات حرصت على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية للمرشحين لضمان سيرها وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية

لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة

يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات

لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، اليوم الاثنين 2 أكتوبر الساعة 12 ليلاً بتوقيت الإمارات، والتي استمرت لمدة 23 يوماً.

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بكافة قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المبينة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وعدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية بعد الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم (2 أكتوبر) بتوقيت الإمارات، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة الدعائية في غير وقتها تعتبر مخالفة صريحة لقواعد العملية الانتخابية التي قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

متابعة مستمرة

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجان الإمارات حرصت على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية للمرشحين، بهدف ضمان سيرها وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أنها وفرت جميع العوامل لتسهيل الخدمات والإجراءات للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية خلال فترة الحملات الانتخابية، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وبما يضمن حقهم في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأكدت اللجنة أن المادة 35 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تقضي بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.

وأشارت اللجنة إلى أن المادة نفسها ألزمت جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وأوضحت اللجنة أن المادة 40 من التعليمات التنفيذية تقضي بأنه لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال أيام التصويت التي تمتد في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر، وذلك بواسطة "التصويت عن بعد" عبر تطبيقي "شارك للإمارات، واللجنة الوطنية للانتخابات" والموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، إلى جانب التصويت الإلكتروني في مقار المراكز الانتخابية المنتشرة على مستوى الدولة.

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

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