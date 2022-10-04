نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

دبي: التحول الرقمي وتأثيره على أنظمة الموارد البشرية، كان موضوع النقاش في الدورة الثالثة من ملتقى الموارد البشرية لعام 2022، والذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي خاصة تحرص أشد الحرص على توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: "مسيرة الإمارات قامت منذ بداياتها على الفكر المبدع والعقول المبتكرة... قدرتنا على استقطاب أفضل المواهب جزء مهم من استعدادنا للمستقبل... الإمارات كانت وستظل وطناً للفكر الإنساني المبدع وللعقول الفذة... العقول الاستثنائية جزء مهم من استعداد الإمارات للمستقبل".

وقال سعادة عبد الله الفلاسي إن دولة الإمارات اعتمدت في شهر أبريل 2021 الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب بهدف أن تكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية، وفي هذا الإطار فإن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنسق وتتعاون مع الجهات الحكومية في دبي من أجل استقطاب واستبقاء المواهب، وتعزيز جاذبية دبي أمام العقول والمواهب اللامعة، والحفاظ على المكانة التي تحظى بها باعتبارها واحدة من أفضل المدن في العالم جذباً للعقول.

وأضاف مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة حرصت من خلال الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية للعام الجاري 2022 على مناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجال التحول الرقمي، خاصة عملية إدارة المواهب، والاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على أنظمة الموارد البشرية.

التحول الرقمي في الموارد البشرية

ناقش المشاركون في الدورة الثالثة لعام 2202 من ملتقى الموارد البشرية، مسألة التحول الرقمي وتأثيره على أنظمة الموارد البشرية؛ فأكد خالد رضا من شركة بي ثري للاستشارات أن التحول الرقمي، هو تحول الأعمال التجارية من العمليات اليدوية إلى التكنولوجيا باعتبارها الأساس في جميع وظائف الذكاء الاصطناعي، واستخدام الأدوات الرقمية لتنفيذ استراتيجية الرقمنة التي تهدف إلى تحسين تجارب الموظفين والعملاء والمستخدمين، وتحويل العمليات الورقية اليدوية إلى عمليات رقمية، فبدلاً من السجل اليدوي، يمكن استخدام تطبيق رقمي.

وقال إن من أمثلة التحول الرقمي في الموارد البشرية في الوقت الحالي الأتمتة، وهي التخلص من المهام المتكررة، واعتماد أدوات وممارسات واستراتيجيات الموارد البشرية الرقمية لتعزيز تجارب الموظفين وتحسين الأداء التشغيلي باستخدام الممارسات الآلية القائمة على البيانات، وتعزيز القدرات البشرية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتغيير طريقة العمل من خلال أدوات برمجيات الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه كذلك تخطيط وتنظيم وتنسيق البرامج التدريبية لجميع الموظفين بنجاح، ويساعد في تحديد أفضل إطار زمني للدورات الجديدة وجدولة الدروس بما يتناسب مع تفضيلات جميع الموظفين بشكل فردي، بالإضافة إلى المساعدة في تقييم أداء الموظف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمكين مديري الموارد البشرية لتحديد أهداف ملموسة.

وأضاف السيد خالد رضا في عرضه أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم نتائج دقيقة وغير متحيزة بناءً على الخوارزميات والمنطق الذي يتم تغذيته في النظام، شريطة أن يتم التأكد من دقة البيانات، مع التذكر دائماً أن الذكاء الاصطناعي سيفعل ما يريده الإنسان ولن يقرر الأشياء نيابةً عنه.

وناقش المشاركون في الملتقى كذلك "إدارة الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية" حيث تناولت البروفسور ميلودينا ستيفن، من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إدارة الذكاء الاصطناعي، واستخدام الآلات التي تحاكي الذكاء البشري من خلال مزيج من الأجهزة والبرامج والبيانات.

وقالت إن 67٪ من مديري الموارد البشرية يرون أن الذكاء الاصطناعي يحقق قيمة كبيرة، فيما أعرب71٪ منهم أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى غياب العديد من الوظائف، في حين يرى 54٪ من المديرين التنفيذيين أن تبني التقنيات الرقمية لدعم العمل عن بعد، هو أولوية، وأشار 15٪ من محترفي الموارد البشرية إلى أهمية تطبيق التحليلات والبيانات لتقديم رؤى تنبؤية، بينما توقع 58٪ منهم أنه سيتم الاستثمار بشكل كبير في مجال تكنولوجيا العمل الافتراضية لدعم العمل عن بُعد خلال العامين المقبلين.

وناقش المشاركون في ملتقى الموارد البشرية، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مسألة "التحول الرقمي لعملية إدارة المواهب"، حيث قدم السيد دايفيد ادواردز، رئيس إدارة المواهب في شركة شل SHL شرحاً حول رقمنة إدارة المواهب بهدف تحسين عمل هذه الإدارة والتأكد من توظيف أفضل المرشحين مع وجود الاستراتيجية والتقنية المناسبتين، إذ أن عالم اليوم أصبح جلّه رقمياً، ولا يمكن الاستغناء عن أدوات الأتمتة والعمليات الرقمية والتعلم الآلي في جميع مجالات الأعمال.

وقال إن رقمنة إدارة المواهب ستحقق الأهداف وتلبي الاحتياجات التنظيمية، وتسهل عملية التوظيف وتجعلها أكثر فعالية وكفاءة من ذي قبل باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتوفير الوقت والمال والجهد المبذول للوصول إلى المواهب القيّمة وجذبها، مما يعود بالنفع على المؤسسات.

#بياناتحكومية

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