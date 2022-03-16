برج الندى يحتضن جلسة الترحيب بالخريجين الكويتيين

الكويت: أقام المركز المالي الكويتي "المركز"، يوم الخميس الماضي لقاء للشباب الكويتيين أصحاب القدرات العالية المشاركين في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022، وذلك في برج الندى، المشروع العقاري الأحدث من نوعه الذي يملكه "المركز". وأتيحت الفرصة للخريجين الجدد التواصل مع نظرائهم من خريجي الدفعات السابقة للبرنامج، إضافة إلى لقاء كبار المسؤولين التنفيذيين في "المركز" بما فيهم الرئيس التنفيذي، السيد علي حسن خليل، الذي قدم لهؤلاء الشباب الموهوبين كلماتٍ مشجعةٍ ومحفزة، مرحباً بهم في عائلة "المركز".

وتماشياً مع ثقافة "المركز" القائمة على الابتكار، أتيحت للمشاركين الجدد في برنامج تطوير الخريجين الفرصة للاندماج والتفاعل من خلال بعض الأنشطة الترفيهية والتحديات الإبداعية. كما استفادوا من تجارب الخريجين السابقين الذين نجحوا في الانضمام لفريق "المركز"، حيث شاركوهم تجاربهم الخاصة وما تعلموه واكتسبوه خلال عملهم في البرنامج الذي يعود إطلاقه للعام 2017، ونجح منذ ذلك الحين في تدريب 42 خريجاً وخريجة، وتوظيف 38% من إجمالي المشاركين، وساعدهم في تعزيز مساراتهم المهنية، ومنحهم توصياتٍ تؤهلهم للحصول على فرص عملٍ في أماكن أخرى.

وبهذه المناسبة، قال بيتر كيلي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة الموارد البشرية في "المركز": "يوفر برنامج "المركز" لتطوير الخريجين فرصة لمشاركة خبراتنا والمساهمة في تنمية واستحداث وظائف مجزية لألمع المواهب في الدولة، وذلك في إطار سعينا المستمر لدعم أهداف رؤية 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. ونؤمن أن بناء النجاح المستدام يتوقف على تعزيز مهارات الأفراد، ولذلك سنواصل التزامنا بتعزيز قدرات الخريجين ممن يتمتعون بالإمكانات العالية، وإلهامهم وتمكينهم ليصبحوا قادة الغد."

ومن جانبها، قالت بيبي مقامس، مسؤولة الموارد البشرية في "المركز": "نحن سعداء بالنجاح المتواصل لبرنامج "المركز" لتطوير الخريجين مع انضمام مجموعة أخرى من الخريجين الذين تم اختيارهم بشكل تنافسي لبدء رحلة التعلم. ونحن ملتزمون بضمان تحقيق البرنامج لأهدافه بشكل فعال، وتزويد المشاركين بأفضل منصة تدريب وتطوير لبناء وظائف واعدة في قطاع الخدمات المالية، وذلك ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية "للمركز" الهادفة لبناء القدرات البشرية، وتعزيز تنمية الشباب في الكويت. ونحن على ثقةٍ تامةٍ بأن الخريجين سيستفيدون بشكل كبير من خبرتهم العملية ومشاركتهم المثمرة مع خبرائنا الذين يتمتعون بخبرةٍ واسعةٍ عبر قطاعات أعمالٍ واسعة النطاق."

وقد تم تصميم البرنامج الذي يبدأ في فبراير من كل عام لمساعدة الخريجين الجدد على اكتساب خبرة عملية إيجابية وتطوير مهاراتهم عبر فعالياتٍ مكثفة تمتد لعامٍ كاملٍ تقام في مقر "المركز"، حيث يتفرغ المشاركون بشكلٍ كاملٍ لتنفيذ مهام ومسؤوليات عملٍ حقيقيةٍ في مختلف إدارات الشركة، وذلك قبل توزيعهم على أقسام معينةٍ بعد تقييم المسار الوظيفي لكلٍ منهم الذي يعزز قدراتهم وتعلمهم وأهدافهم الشخصية. ويستفيد المشاركون من التدريب الحضوري وعبر الإنترنت، وكذلك من الأنشطة العملية في جميع جوانب البرنامج.

وقد أقيمت جلسةٌ خاصةُ للترحيب بالمشاركين لهذا العام في برج الندى، أحد مشاريع التطوير العقاري المدرجة في صندوق المركز العقاري، ويتميز البرج السكني بموقعه الجذاب وإطلالاته البانورامية على مدينة الكويت وطريق الخليج العربي، ويعد "الندى" المشروع الأول من نوعه في الكويت الذي يضم ثلاثة طوابق لمواقف السيارات تحت الأرض، وحمامات سباحة متعددة الطوابق، ضمن برجٍ سكني واحد.

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