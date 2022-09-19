عبدالله المويجعي: غرفة عجمان حريصة على تطوير خدماتها وتنويع مبادراتها

ترأس سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2022، بحضور سعادة حمد راشد النعيمي وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر غرفة عجمان.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في تطوير خدمات الغرفة وتنويع المبادرات والمشاريع لخدمة مجتمع الاعمال في الإمارة تحقيقاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتوفير ممكنات التنافسية والريادة، وأكد الأعضاء على أهمية إطلاق خدمات استباقية تعزز جاهزية غرفة عجمان للمستقبل وزيادة المساهمة في جاذبية وتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة.

وتم مناقشة سبل تعزيز دور غرفة عجمان في تنمية التجارة عبر تنظيم الملتقيات وتنويع المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة، وزيادة جهودها في معالجة تحديات القطاع الخاص لتحسين بيئة الاعمال من خلال زيادة فعالية منصات التواصل المباشر بين الغرفة مع أصحاب الاعمال وعلى رأسها "الزيارات الميدانية، منصة إشعار، وغيرها من وسائل التواصل".

وخلال الاجتماع، أشاد سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس ادارة غرفة عجمان، بمعدلات النمو اللافتة لاقتصاد إمارة عجمان وجهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بتنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في عجمان، مؤكداً أن تنوع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات "الصناعية، التجارية، الخدمية، السياحية، التعليمية، الصحية، العقارية، والبناء والتشييد وغيرها من المجالات" عزز من مكانة الإمارة الإقليمية والدولية في استقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال.

هذا وتناولت أعمال الاجتماع الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لسنة 2022 واعتماده والاطلاع على المركز المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري وكذلك نتائج اجتماعات لجنة الموارد البشرية والمالية للعام الجاري واعتمادها، إلى جانب قائمة المشاريع المقترح تنفيذها خلال العام 2023.

كما اطلع أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان على التصور الخاص بمعرض عجمان للتعليم والتدريب 2023، وجهود اللجنة المنظمة للمعرض في استقطاب جامعات ومؤسسات تعليمية رائدة من داخل وخارج الدولة وخاصة أن إمارة عجمان تمتلك سمعة تعليمية متميزة على المستويين المحلي والدولي، ويوفر القطاع التعليمي في الإمارة استثمارات نوعية باعتبارها من القطاعات الرئيسية.

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء مجلس الإدارة بتنوع مشاركات غرفة عجمان في المعارض الدولية وإتاحة الفرصة للمنشآت للمشاركة تحت مظلة الغرفة، الأمر الذي عزز من الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الامارة ووصول المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة والتعرف على أفضل الممارسات والأساليب الحديثة والمبتكرة.

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