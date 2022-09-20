أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن إبرام اتفاقية لدعم معرض أبوظبي للطيران في الثلاث نُسخ المقبلة منه وذلك من خلال المساعدة في جذب الرعاة والمشاركين وتقديم قيمة تسويقية مضافة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من انسجام معرض أبوظبي للطيران مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الرامية إلى مواصلة تحفيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وفي هذا الصدد، قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "إنه لمن دواعي فخرنا، كشركاء في الوجهة لمعرض أبوظبي للطيران، أن نقدم الدعم لأحد أكثر معارض الطيران نجاحاً في المنطقة من خلال برنامج الحوافز "مزايا أبوظبي. إذ يتيح لنا برنامج "مزايا أبوظبي" توسيع محفظتنا من الصناعات المهتمة واستقطاب قادة السوق إلى الإمارة، واستضافة الفعاليات التي تدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق نتطلع إلى ما سيقدمه معرض أبوظبي للطيران من رؤى معمقة وقيّمة وأفكار ريادية مبتكرة، من شأنها أن تعزّز باقة عروضنا في الفعاليات المستقبلية".

ويهدف المعرض والمؤتمر الدولي للطيران والفضاء إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي هام للطيران، ويعرض أفضل الإمكانيات التي يمكن للعاصمة الإماراتية تقديمها لهذا القطاع.

من جهته قال ديدييه ماري، المدير العام لمعرض أبوظبي للطيران: "يسعدنا ويشرفنا الإعلان عن دعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لنسخة 2022 من معرض أبوظبي للطيران والمشاركة أيضاً في النسختين المقبلتين في عامي 2024 و 2026".

وفي سياق الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعرض، جدد منظمو المعرض صيغة الفعالية لمواكبة المتطلبات الجديدة ورؤية عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى فتح أبواب أبوظبي للعالم والربط بين الثقافات وإلهام الأجيال لخوض غمار رحلات الإبداع والاكتشاف. ويتمثل الهدف من ذلك في تحقيق رؤيتنا المشتركة للإمكانيات التي تتمتع بها الإمارة في استخدام أفضل الأدوات والأنظمة لتعزيز ودعم سمعة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويوفر معرض أبوظبي للطيران 2022 منصة فريدة تجمع بين رواد صناعة الطيران والفضاء والاختصاصيين المخضرمين من بين عشاق الطيران وعملاء وطلاب هذه الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار وعرض أحدث الأفكار والتقنيات والمعدات في مجال الطيران العام. ومن المتوقع أن يجذب المعرض -المقام على مساحة 80 ألف متر مربع- 20 ألف زائر وأن يستضيف أكثر من 300 شركة مُصنِّعة ومُورِّدة.

وسيرى المشاركون في معرض الطيران الذي يستمر ثلاثة أيام أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة والطائرات المروحية وخدمات تأجير الطائرات لكبار رجال الأعمال، ومعدات وخدمات المطارات، وأنظمة إلكترونيات الطيران، وقضايا التأمين والتمويل. كما ستُعرض أكثر من 80 طائرة من الطائرات الخفيفة جداً إلى الثقيلة للمندوبين الباحثين عن مجموعة متنوعة من الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران. وستكون الفعالية هذا العام بصيغة جديدة تقسّم المعرض إلى ثلاثة مناطق رئيسية: حظيرة الطائرات والشاليهات والمعرض الثابت الخارجي. كما سيتضمن مؤتمراً يوفر لقادة الفكر على مستوى الصناعة منتدى لتبادل أحدث المستجدات والأفكار في مسيرة التطور العامة لقطاع الطيران والفضاء.

سيقام معرض أبوظبي للطيران في مطار البطين في الفترة من 1-3 نوفمبر 2022.

لمزيد من المعلومات عن العرض أو للتسجيل، يرجى زيارة http://abudhabiairexpo.com/

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية .

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

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