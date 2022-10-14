الاتفاقية الإطارية تهدف لتقديم ممكنات وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم مبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، الجهة الحكومية التي تقود المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية إطارية مع شركة "سيسكو"، والتي تتمحور حول تزويد هيئة أبوظبي الرقمية والجهات الحكومية بالممكنات التقنية التي توفرها شركة سيسكو وخدمات ذات قيمة مضافة تدعم مبادرات ومشاريع التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

وقد جاء توقيع الاتفاقية ذلك خلال مشاركة جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 – 14 أكتوبر 2022.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة سيسكو، وعبر برنامج التحول الرقمي الخاص بالشركة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية لإطلاق وتنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم التحول الرقمي.

كما ستتعاون مع الهيئة في تنظيم ندوات لنقل ومشاركة المعرفة مع الجهات الحكومية في أبوظبي، وإتاحة الفرصة لموظفيها للوصول إلى كافة تقنيات وخدمات ومنتجات التحول الرقمي الخاصة بالشركة.

وقال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: "من خلال توقيع الاتفاقية الإطارية بين هيئة أبوظبي الرقمية وشركة سيسكو، نسعى إلى تحديد المسارات الاستراتيجية لتقوية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، حيث يتركز اهتمامنا على بحث فرص التعاون والشراكة التي تدعم أجندة أبوظبي الرقمية".

وقال سعادة منصور المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية: " تعمل هيئة أبوظبي الرقمية على تعزيز وبناء القدرات في الجهات الحكومية بأبوظبي، وتتمثل رؤيتنا في تمكين التحول الرقمي لجميع الجهات الحكومية في أبوظبي من خلال استخدام أحدث التقنيات الناشئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والحلول الحكومية الرقمية. وستعزز شراكتنا مع سيسكو التزامنا نحو دعم وتمكين وتقديم منظومة رقمية على مستوى عالمي في أبوظبي.

من جانبه، قال عبد الإله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو الخليج: " نحن مسرورن لتوقيع الاتفاقية الإطارية مع هيئة أبوظبي الرقمية. ونفخر بالمساهمة، عبر برنامج الشركة للتحول الرقمي، في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وخلق قيمة مضافة للأفراد وقطاع الأعمال في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن برنامج التحول الرقمي الخاص بشركة سيسكو يأتي متماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والتي تركز على إحداث تحول اقتصادي نحو تعزيز مسارات التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي. حيث يهدف البرنامج إلى دعم التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز منظومة الابتكار الرقمي، بما يسهم في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071.

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هيئة أبوظبي الرقمية

تقود هيئة أبوظبي الرقمية مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي من خلال دعم شركائنا الحكوميين في تقديم الخدمات وبناء المنظومات التي تعزز جودة الحياة وتضاعف فرص نمو الشركات والأفراد. وتدعم الهيئة التحول الرقمي في أبوظبي من خلال الاستراتيجيات والسياسات والمعايير وبنية المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة الخدمات الرقمية والمنصات والقنوات وتقوم بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للجهات الحكومية.