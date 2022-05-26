أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الأول لعام 2022، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة تسجيل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية أعلى إغلاق منذ عام 2006 ليسجل 13090.4 نقطة، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الأسهم الرئيسية 215 شركة مدرجة، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، و2% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة السوق الموازية (نمو) 25 شركة مدرجة مما يمثل 5 أضعاف عدد الشركات بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

ومن جانب المحافظ الخاصة المُدارة، ارتفع إجمالي قيم أصولها بنهاية الربع الرابع لعام 2022 بنسبة 43% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021 وبنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ليتجاوز 265 مليار ريال.

وارتفعت قيمة الملكية للمستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الرئيسية للربع الأول من عام 2022 بنسبة 62% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبنسبة 29% مقارنة بالربع السابق، وشكل المستثمرون المؤهلون النسبة الأكبر من إجمالي ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية.

كما استمر الارتفاع في عدد الصناديق الاستثمارية ليصل عددها بنهاية الربع الأول من عام 2022م 786 صندوق استثماري، منها 253 صندوق عام و533 صندوق خاص ويعد الأعلى تاريخياً. وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد المشتركين في الصناديق بنسبة 34% مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م ليتجاوز 500 ألف مشترك، فيما ارتفعت قيم أصول الصناديق بنسبة 12% مقارنة بالربع المماثل، وبنسبة 5% مقارنة بالربع السابق من عام 2021م.

وفي إطار مؤسسات السوق المالية، فقد بلغ صافي دخلها في نهاية الربع الأول من عام 2022م، 1.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 8% مقارنة بالربع السابق. كذلك بلغت نسبة التوطين في القوى العاملة لدى مؤسسات السوق المالية 78% مقارنة بــــ 77% في الربع السابق، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين لديها 4,784 موظف/ موظفة.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي:

النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الأول لعام 2022م​​

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