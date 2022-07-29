أبرز نتائج الربع الثاني 2022

· سجل الربع الثاني من عام 2022 ما مجموعه 22504 مبايعة بقيمة 59.15 مليار درهم.

· شهد السوق زيادة في قيمة المبايعات بنسبة 61.56٪ وزيادة بنسبة 45.86٪ من حيث الحجم مقارنة بالربع الأول 2022

· بلغ إجمالي العقود الإيجارية 123،856 عقدًا ، منها 59.48٪ جديدة و 40.52٪ مجددة.

· بلغت نسبة العقود السنوية 81.41٪ بينما كانت العقود غير السنوية 18.59٪.

يونيو 2022

· سجل يونيو 8,897 صفقة بيع بقيمة 22.75 مليار درهم، وهو أعلى حجم مبيعات لشهر يونيو في السنوات التسع الماضية

· 60.05% من معاملات البيع كانت في السوق الثانوية و 39.95٪ للعقارات على الخارطة.

· بلغ إجمالي عقود الإيجار في يونيو 40,924 عقدًا ، منها 63.20٪ جديدة و 36.80٪ مجددة

· 83.26٪ عقود سنوية بينما 16.74٪ عقود غير سنوية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2022: شهد سوق دبي العقاري تسجيل أعلى حجم مبايعات لشهر يونيو خلال السنوات التسع الماضية٬ حيث بلغ عدد المبايعات8897 مبايعة بقيمة وصلت إلى 22.75 مليار درهم٬ وذلك وفقا لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" .

وتشير بيانات المؤشر الرسمي الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس ، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام للمبيعات في يونيو 2022 سجل نحو 1.323 نقطة بسعر 1,288,925درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.393 نقطة بسعر 1,200,353 درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 1.347 نقطة بسعر 2,157,668درهم.

من جهته، سجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية 0.971 نقطة خلال يونيو 2022 بسعر 52,498درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 0.974 نقطة بسعر 48,226 درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 0.870 نقطة بسعر 133,330 درهم.

كما سجل المؤشر الربعي الإجمالي للمبيعات خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 1.328 نقطة بسعر 1,266,195درهم، وسجل المؤشر ربع السنوي للشقق 1.352 نقطة بسعر 1.153.034 درهم، في حين سجل المؤشر الربعي للفلل / التاون هاوس 1.264 نقطة بسعر 2.112.826 درهم.

بدوره سجل المؤشر الربعي الإجمالي للإيجارات في الربع الثاني من عام 2022 نحو 0.968 نقطة بسعر 52،133 درهمًا، وسجل المؤشر ربع السنوي للشقق 0.979 نقطة بسعر 47,764 درهمًا، وسجل مؤشر الفلل / التاون هاوس 0.858 نقطة بسعر 133,085 درهم.

نظرة عامة

شهد شهر يونيو 2022 أعلى إجمالي حجم معاملات مبيعات منذ أكتوبر 2013 بإجمالي 8897 معاملة مبيعات بقيمة 22.75 مليار درهم إماراتي ، حيث استحوذت العقارات الثانوية على 60.05٪ من جميع معاملات المبيعات المسجلة٬ و 39.95٪ للعقارات على على الخارطة٫ ليشهد بذلك شهر يونيو زيادة بنسبة 34٪ من حيث الحجم٫ و24.8٪ من حيث القيمة مقارنة بشهر مايو 2022.

وبالنظر إلى حجم المبايعات، فقد تم تداول 3,554 عقارًا بقيمة إجمالية بلغت 7.057 مليار درهم للعقارات على الخارطة ، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في السوق الثانوية 5،343 عقارًا بقيمة 15.692 مليار درهم. وبالمقارنة مع نفس الفترة من الشهر الماضي فقد ارتفع عدد المعاملات على الخارطة في يونيو بنسبة 28.96٪، فيما زادت معاملات العقارات الثانوية بنسبة 37.53٪.

وشهد الربع الثاني أعلى حجم مبيعات ربع سنوي خلال العقد الماضي بإجمالي 22,504 صفقة بقيمة 59,154 مليار درهم إماراتي. وبمقارنة البيانات ربع السنوية٬ فقد حقق الربع الثاني زيادة بنسبة 9.61 % من حيث الحجم و 6.77% من حيث القيمة. كما أظهر الربع الثاني أداءً ملحوظًا وحقق زيادة بنسبة 45.86% من حيث الحجم وزيادة بنسبة 61.56% من حيث القيمو مقارنة بالربع الثاني في عام 2021.

ويواصل السوق الثانوي لعمليات البيع الاستحواذ على الحصّة الأكبر في سوق العقارات، حيث بلغت حصته خلال الربع الثاني 59.68%٬ و40.32٪ للعقارات على الخارطة. وـلك بعدما تم تداول 6,025 عقارا بقيمة 18.565 مليار درهم على الخارطة٫ و13,430 عقارا بقيمة 40.589مليار درهم في السوق الثانوي. وعند مقارنة ذلك بالربع الأول من عام 2022، فقد ارتفع عدد المعاملات على الخارطة في الربع الثاني بنسبة 5.75٪ ، وزادت معاملات العقارات الثانوية / الجاهزة بنسبة 12.38٪.

من ناحية أخرى ، سجل مؤشر أداء الإيجارات ما مجموعه 40924 عقد إيجار ، منها 63.20 %عقود جديدة و %36.80 مجددة. واستحوذت العقود السنوية على 83.26٪ من إجمالي العقود و 16.74٪ عقود غير سنوية. علاوة على ذلك ، استحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية على 71.82٪ من إجمالي العقود ، بينما تم تسجيل 27.33٪ لأغراض تجارية.

وبذلك ارتفع عدد عقود الايجار خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى 123،856 عقد إيجار ، 59.48% منها عقود جديدة و40.52 % عقوة مجددة. وبالنظر إلى الإطار الزمني للعقود في الربع الثاني، فقد كان 81.41 % سنويًا بينما كان 18.41% غير سنوي.

واستحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية في الربع الثاني على حوالي 72.93٪ من إجمالي عقود الإيجار ، بينما تم تسجيل 26.18٪ لأغراض تجارية. ودعماً للاتجاه الإيجابي لأداء الإيجارات الإجمالي ، فإن هذا يجعل إجمالي العقود في النصف الأول 2022 حوالي 306،353 عقدًا مقارنة بـ 303،491 عقدًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

أهم المناطق حسب إيجاري

وبحسب إيجاري، جاءت المناطق الأولى من حيث عدد عقود الإيجار المسجلة خلال يونيو 2022 كالتالي: منطقة جبل علي الأولى (1423 عقدا)، ورسان الأولى (1311 عقدًا)، البرشاء الجنوب الرابعة (1250 عقدا)، مرسى دبي (1202)، الخليج التجاري (1148).

ووفقاً لبيانات الطلب من قاعدة البيانات الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركّزت عمليات البحث عن الشقق في يونيو 2022 فيما يتعلق بالايجارات في كل من مناطق دبي مارينا٫ دبي تاون داون٫ الخليج التجاري٫ قرية جميرا الدائرية٫ أبراج بحيرة جميرا. وتركّزت عمليات البحث عن الفلل/تاون هاوس في مناطق دبي هيلز استيت ، جميرا ، البرشاء، داماك هيلز (أكويا من داماك)٫ والينابيع.

#بياناتحكومية

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