اتساع صحي للمركز المالي وتحسن مقاييس جودة الأصول يعززا الربحية

هدوء تكلفة المخاطر ونمو الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية يقودا ارتفاع الأرباح بمعدل متماسك 48% على أساس سنوي

ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي في الربع الأول من 2022 بنحو 48% على أساس سنوي وبنحو 26% على أساس ربع سنوي مسجلاً 4,3 مليار جنيه، وذلك وفقاً للقوائم المالية للبنك. مقارنة بالربع الأول من 2021، ارتفع صافي ربح البنك من الأعمال الأساسية بنسبة متماسكة 20% إلى 7,4 مليار جنيه، إثر ارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 18%، مما يرجع في الأساس إلى نمو المركز المالي إلى جانب اتساع صافي هامش الفائدة بواقع 11 نقطة أساس إلى 5.9%. ارتفع الدخل من العمولات بنسبة صحية 35% على أساس سنوي نتيجة على الأرجح ارتفاع أنشطة الإقراض. سجلت بنود الدخل التشغيلي الأخرى 379 مليون جنيه، بزيادة 3.8 مرة إثر ارتفاع صافي الدخل من المتاجرة. سجل البنك اضمحلال خسائر ائتمان بواقع 39 مليون جنيه مقارنة بتكوين مخصصات بواقع 702 مليون جنيه مسجلة العام الماضي. فضلاً عن ذلك، ارتفع الإنفاق التشغيلي لدى البنك بنسبة 13% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك إلى 21.5%. على أساس ربع سنوي، استقر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية رغم تراجع صافي الدخل من العائد بنحو 1% على أساس ربع سنوي، نظراً لضعف هوامش صافي الفائدة، بينما ارتفع صافي الدخل من العمولات بنسبة 11% إلى 688 مليون جنيه. شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين للبنك ارتفاعاً صحياً بنسبة 6% إلى 25.8% نتيجة ضعف تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأعمال غير الأساسية.

اتساع المركز المالي بنحو 5.3% منذ بداية العام؛ تحسن مقاييس جودة الأصول أبرز الإيجابيات

على مستوى المركز المالي، سجل البنك التجاري الدولي نمو بواقع 5.3% منذ بداية العام إلى 524,8 مليار جنيه في الربع الأول من 2022، بدعم أساسي من نمو ودائع العملاء بواقع 5.3% منذ بداية العام مسجلة 429 مليار جنيه. جاء نمو الودائع نتيجة النمو الملحوظ لودائع الشركات، مرتفعة بنسبة 10.1% منذ بداية العام إلى 198,5 مليار جنيه (ممثلة 46% من إجمالي الودائع). في الوقت نفسه، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.6% منذ بداية العام إلى 230,5 مليار جنيه. ارتفع مجمل القروض بنسبة 8.9% منذ بداية العام إلى 177,9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من 2022. سجل كل من قروض الشركات والأفراد نمواً جيداً خلال ربع العام، مع نمو قروض الأفراد بنسبة 9% وقروض الشركات بنسبة 8.4% مما يرجع بشكل جزئي إلى ارتفاع قيمة الدولار. على مستوى التوظيف، خفّضّ البنك استثماراته في أذون الخزانة بنحو 2.9% خلال ربع العام، بينما ارتفع التوظيف في الإنتربنك بنحو 51.1%. تحسنت مقاييس جودة الأصول لدى البنك التجاري الدولي للمرة الثانية على التوالي، مع معدل قروض غير متعثرة بنحو 4.89% حتى مارس 2022، مقارنة بـ 5.13% في الربع الماضي، في حين حافظت تغطية المخصصات على مستوى صحي عند 219%.

COMI EY، السعر الحالي: 43.8 جنيه، القيمة العادلة: 63.0 جنيه، التوصية: شراء

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