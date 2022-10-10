الإمارات العربية المتحدة، دبي: ضمن مشاركتها في فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2022”، استعرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ثلاثة من أبرز مشاريعها الرقمية وهي المنصة الرقمية التجريبية، وتجربة إنجاز المعاملات من خلال تقنية الميتافيرس، ولوحة المعلومات التفاعلية.

المنصة الرقمية

بدوره قال محمد الخياط المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية تأتي المنصة الرقمية ضمن مشروع التحول الرقمي للهيئة كمشروع شامل يستهدف إحداث تغييرات جذرية على إدارة العمليات التشغيلية في الهيئة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التغيير في مفاهيم تقديم الخدمات الحكومية على مستوى الهيئة اعتماداً على استخدام أحدث البرمجيات في مجال التقنية الحديثة، ومشاركتنا اليوم بنسخة تجريبية منها يأتي بهدف الترويج لهذه المنصة واستطلاع أراء الزوار حولها واكتشاف أي فرص جديدة قد تسهم في تحسينها قبل إطلاقها من خلال الاستماع إلى أراء ومقترحات زوار المعرض.

تجربة تقنية الميتافيرس

كما تستعرض الهيئة تجربة رائدة لرحلة المتعامل نحو إنجاز الخدمات من خلال البيئة الافتراضية المعززة بتقنية الميتافيرس؛ حيث تقدم التجربة نموذجاً حياً للتفاعلية التي يتمتع بها المتعامل عند إنجاز المعاملة من خلال مركز سعادة المتعاملين الافتراضي، وتمثل مشاركة الهيئة بهذه التجربة اختبار حقيقي لما يمكن أن يكون بادرة أعمال وتطوير لخدمات ابتكارية جديدة تقدم للمتعاملين اعتماداً على هذه التقنية..

لوحة المعلومات التفاعلية

كما تستعرض الهيئة من خلال مشاركتها لوحة المعلومات التفاعلية والتي تبرز جهودها في تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة بيانات للمتعاملين تتميز بالدقة والجودة، وهو المشروع الذي عزز من جهودها لإطلاق المنصة الرقمية التي سيحظى من خلالها المتعامل بخدمات تقاعدية تتميز بالكفاءة والفاعلية.

وتوفر هذه اللوحة عرضاً للبيانات الديموغرافية للمتعاملين الأمر الذي يقدم رؤية حول فئاتهم وإبراز سماتهم كالعمر والمهنة والحالة الاجتماعية، وتساعد تقنيات تحليل البيانات في هذه القاعدة في الكشف عن أنماط من البيانات الأولية يمكن استخدامها لتحليل الاتجاهات الديموغرافية للمتعاملين وتمكين الهيئة من استشراف المستقبل وبناء نظام معاشات رائد ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية العالمية.

#بياناتحكومية

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