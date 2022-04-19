بحضور نخبة من الفنانين الشباب والرواد

فعاليات الدورة الثالثة عشر من المهرجان ستنطلق في 19 أكتوبر القادم

فتح المجال للمخرجين الشباب وشركات الإنتاج المحلية للمواطنين للمشاركة بعمل مسرحي بنسبة 20%

إدخال العنصر الشبابي في لجنتي المشاهدة والتحكيم بنسبة 10%

بدءاً من عام 2022 ستكون الأعمال المسرحية بطابع كوميدي هادف– أدب ساخر

استمرار عرض الأعمال المسرحية داخل الدولة بعد انتهاء المهرجان

دبي- الإمارات العربية المتحدة: عقدت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ملتقى مهرجان دبي لمسرح الشباب افتراضياً بحضور أعضاء مجالس إدارة المسارح الأهلية في جميع إمارات الدولة ونخبة من الفنانين الشباب والرواد من المواهب المسرحية الوطنية، لمناقشة ماهية الدورة القادمة من المهرجان وما سيستجدّ عليها من حيث المحتوى والشكل والآليات.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة": "نسعى في كل دورة من دورات المهرجان إلى التطوير والتجديد على مستوى جميع عناصر الأعمال المسرحية المشاركة، بما يسهم في زيادة المواهب الفنية في مجال المسرح في إمارة دبي، والنهوض بالفنون المسرحية الإماراتية إلى مستوى العالمية، والارتقاء بمستوى الوعي بأهمية المسرح والذائقة الفنية لهذا الفن لدى جميع شرائح المجتمع، وزيادة الإقبال على الحضور، وصولاً إلى تحقيق تطلعاتنا إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية في دبي بما يعزز إسهامها في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي".

جديد المهرجان

وحول جديد النسخة القادمة من المهرجان، قالت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في "دبي للثقافة": "مهرجان دبي لمسرح الشباب؛ هو عبارة عن منصة نتيحها للمواهب المحلية للتنافس والحصول على التقدير، لذا نحرص دوماً على إشراك الطاقات الشبابية في جميع مراحله، وسوف تتميز الدورة الثالثة عشر من المهرجان بإدخال العنصر الشبابي في اللجان الخاصة بالمهرجان؛ أي لجنة المشاهدة ولجنة التحكيم، بنسبة 10 في المئة. كما تم الاتفاق على فتح المجال للمخرجين المواطنين ضمن العمر المحدد والذين يمتلكون شركات إنتاج فني خاصة للمشاركة بعمل مسرحي شبابي بنسبة 20 في المئة".

كوميديا هادفة واستمرارية

وأضافت الجلاف: "بدءاً من العام الجاري 2022، ستتّسم الأعمال المسرحية بطابع كوميدي هادف –أدب ساخر لتعزيز دور المسرح الاجتماعي واجتذاب الجمهور بشكل أكبر لكن بوعي ومسؤولية، إذ غالباً ما تحظى الأفكار الهادفة المصاغة بقالب كوميدي شيّق إقبالاً أكبر من الجمهور. كما تمت إضافة شروط لتقديم الدعم، من أهمها استمرار عرض الأعمال المسرحية في المحافل الفنية والثقافية داخل الدولة بعد انتهاء المهرجان كي تحظى بأكبر فرصة من المشاهدة، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بها".

موعد

وناقش المشاركون في الملتقى عدة أمور تخدم هذه الدورة من المهرجان كان من أبرزها الآليات التي ستتم وفقها فعاليات المهرجان بشكل يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد مكان المهرجان وفترة إقامته، حيث ستنطلق فعالياته في 19 أكتوبر 2022 وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه على مسرح "المسرح للجميع" في مول الإمارات. وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الدعم المالي الذي تقدمه "دبي للثقافة" لإنتاج الأعمال المشاركة، وشروط المشاركة واختيار النصوص ومعايير العروض وكافة الجوانب الإبداعية المتعلقة بالعمل المسرحي.

يُذكر أن النسخة الماضية من المهرجان أقيمت من 19 إلى 25 نوفمبر من العام 2021 بأكبر عدد من المشاركين في تاريخه، بما في ذلك 15فرقة مسرحية وطنية من الإمارات. واختتم المهرجان بحفل توزيع الجوائز في إكسبو 2020 دبي، مقدماً 14 جائزة للاحتفال بمختلف مكونات المسرح، بما في ذلك التمثيل والإخراج والكتابة والإنتاج وتصميم الأزياء والمكياج وهندسة الصوت، بالإضافة إلى متخصصين في المرئيات والإضاءة.

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