صافي الأرباح تقفز بنسبة 56% وترتفع إلى 916 مليون جنيه لفترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق



محفظة القروض والتسهيلات تنمو بنحو 22.3% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 وودائع العملاء تسجل 61 مليار جنيه



القاهرة: أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، عن تحقيق طفرة في نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وهو ما يدل على الأداء القوي للبنك ونجاح استراتيجيته التوسعية التي يتبعها في السوق المصرية.



وبالإشارة إلى القوائم المالية المجمعة للبنك، أظهرت المؤشرات المالية تحقيق قفزة في صافي الأرباح لتنمو بنحو 56% وترتفع إلى 916 مليون جنيه لفترة الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2022، مقابل 587 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع العائد المحقق على حقوق الملكية ليسجل 19.5%، مقابل 14% خلال الفترة المقارنة.



وحقق البنك الأهلى المتحد – مصر ارتفاعًا في إجمالي الأصول خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22.2% لتسجل 78.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 5.4% لتسجل 9.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 9.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.



وساهم البنك في تعزيز ونشر فكر الشمول المالي عبر إطلاق عدد من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة التي أدت إلى نمو قاعدة العملاء في البنك، وزادت من حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (قبل احتساب المخصصات) بنسبة 22.3% لتحقق 48.3 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2022، مقابل 39.5 مليار جنيه كما في ديسمبر 2021، ونمت محفظة ودائع عملاء البنك بنحو 14% مسجلةً 61 مليار جنيه كما فى 30 يونيو 2022، مقابل 53.5 مليار جنيه كما فى 31 ديسمبر 2021.



وفي هذا الصدد؛ أفادت السيدة هالــه صــادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد – مصر، بأن تحقيق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الجاري يعكس نجاح استراتيجية البنك التوسعية التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة المصرية، مشيرةً إلى أن الطفرة في نتائج أعمال البنك تحققت نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية في ظل تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للعملاء، وهو ما ظهر جليًا في نمو حجم محفظتي القروض والودائع.



وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد - مصر يستهدف أن يظل داعمًا رئيسيًا لخطط الدولة التنموية، وكذلك لعب دوره الرائد في تقديم الحلول التمويلية والاستشارية للعملاء من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمكينها من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ البنك خطة طموحة لفتح فروع جديدة في القاهرة والدلتا ومنطقة القناة والصعيد خلال العام الحالي والمقبل.



وأكدت أن البنك يحرص دائمًا على الاستمرار في خططه التوسعية بالسوق المصرية عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتواكب مع أحدث ما توصلت إليه الحلول التكنولوجية، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وكذلك تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.



جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأهلي المتحدة حصلت من وكالة "فيتش" على تصنيف ائتماني لقدرة السداد طويل الأجل عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف معدل الجدوى عند "bb" وذلك في يوليو 2022، كما قامت وكالة "إس أند بي جلوبال" في نفس الشهر بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية، بالإضافة إلى التأكيد على التصنيف الائتماني للبنك عند "BBB/A-2" لقدرة السداد طويل الأجل وقصير الأجل، وهو ما يؤكد على قوة الملاءة المالية للمجموعة.



هذا وقد حققت مجموعة البنك الأهلي المتحد أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 340.9 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 298.6 مليون دولار أمريكي مدعومة بالزيادة في صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

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