أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، عن شراكته الاستراتيجية لمؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2022، والذي عقد في سوق أبو ظبي العالمي يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 بمشاركة نخبة من الخبراء والعاملين في هذا المجال.

وناقش المؤتمر، الذي نُظم بالتعاون مع جمعية مكتشفي الاحتيال (ACFE)، أبرز التحديات والمواضيع التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في التعامل مع كافة أنواع الاحتيال، خاصة في هذا العصر الرقمي الذي يشهد تنامياً ملحوظاً لمستويات وأنواع الاحتيال التي تهدد المؤسسات المالية والمصرفية والعملاء.

وتأتي مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذا المؤتمر كونه يعمل على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء من بناء وتطوير الأعمال التنافسية والمستدامة التي تدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد، خاصةً في ما يتعلق بمكافحة الاحتيال وتوفير منظومة مصرفية ومالية آمنة.

وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تأتي مشاركتنا في مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط ضمن جهودنا المستمرّة التي تهدف إلى إنشاء وإدامة نظام مصرفي مزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات المتخصصة للتعرف على ومناقشة أحدث التوجهات التي تتعلق بمكافحة ورصد عمليات الاحتيال المالي، فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية في المنطقة وبقية أنحاء العالم».

وشارك في مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2022 نخبة من الخبراء، حيث ضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر كلٌّ من جرانجيت سينج، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مخاطر الاحتيال والتحقيق في بنك أبوظبي الأول، وواين كيتينج، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال في بنك أبوظبي التجاري، ونسرين صبري، الرئيسة الإقليمية لإدارة مكافحة الاحتيال في بنك (اتش إس بي سي الشرق الأوسط)، والذين شاركوا في جلسة خاصة أدارتها هالة بوعلوان، دار محورها حول اتجاهات الاحتيال في المؤسسات المالية، وكيفية مواجهتها وتخفيف المخاطر المتأتية منها.

وشارك في المؤتمر دان ماكروم، الصحافي المتخصص في قضايا الاحتيال، والذي أسهمت تحقيقاته الاستقصائية في صحيفة (فاينانشيال تايمز) في الكشف عن العديد من قضايا الاحتيال في شركات المساهمة العامة المدرجة

في أسواق المال، وذلك من خلال كلمة رئيسية استعرض فيها التوجهات العامة في هذا المجال. وشاركه في النقاش بروس دوريس، رئيس جمعية مكتشفي الاحتيال (ACFE) .

واستعرض المؤتمر تقرير جمعية مكتشفي الاحتيال للعام 2022 عن الاحتيال المهني، فضلاً عن جلسات وأوراق عمل متخصصة عن مستقبل إدارة مخاطر الاحتيال والعوامل الأساسية في تحليل بيانات الاحتيال.

#بياناتحكومية

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عن اتحاد مصارف الإمارات

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 54 عضواً من المصارف والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والشركات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الثلاث والعشرون واللجان الاستشارية الثلاث ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.

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