دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار سعادة هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، منصة دو في معرض جيتكس جلوبال 2022، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات الثورية وتقنيات المستقبل التي تعرضها الشركة في الحدث. وكان في استقباله فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وممثلين آخرين من الإدارة التنفيذية للشركة.

وتشارك دو في الدورة الثانية والأربعين من معرض جيتكس جلوبال تحت شعار “تمكين الجهات الحكومية، نصنع معكم الواقع الإماراتي”، حيث تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والمنصات الرقمية التي تتمتع بالقدرة على خلق المزيد من فرص وإمكانيات النمو مثل: تقنيات إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم "الميتافيرس" وبلوك تشين. وتقدم الشركة في منصتها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية التي جرى تصميمها لتجسد شكل ومضمون البيئات المثالية للنمو بما يتماشى مع خارطة طريق الابتكار التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.du.ae.

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